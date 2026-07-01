مشاور وزیر صمت: به دنبال حکمرانی در عرصه عناصر نادر خاکی هستیم

به گزارش ایلنا، سید عباس حسینی افزود: در سال‌های اخیر در بحث شناسایی ذخایر و دستیابی به فناوری جداسازی عناصر نادر خاکی اقدامات موثری صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کشورمان گام‌های نخست برای ورود به عرصه حکمرانی مواد معدنی حیاتی برداشته است، گفت: این موضوع فقط به کشف یک معدن یا راه‌اندازی یک واحد فرآوری محدود نمی‌شود، بلکه به طراحی سیاست، توسعه فناوری و شکل‌دهی به یک زنجیره ارزش ملی مربوط است.

حسینی اضافه کرد: راه‌اندازی پایلوت تولید اکسید‌های عناصر نادر خاکی، افتتاح نخستین واحد فرآوری مونازیت در غرب آسیا، دستیابی به تولید اکسید‌هایی با خلوص بیش از ۹۹ درصد، شناسایی ذخایر مهمی مانند مروست یزد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و آغاز ده‌ها طرح اکتشافی و فناورانه، هر کدام بخشی از همین مسیر هستند.

حسینی گفت: رقابت جهانی بر سر عناصر نادر خاکی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که این مواد می‌توانند به ابزار اعمال قدرت اقتصادی تبدیل شوند.

وی افزود: در چنین شرایطی، ایران نباید صرفاً به داشتن ذخایر معدنی دلخوش باشد. کشور زمانی جایگاه مؤثری در اقتصاد آینده خواهد داشت که بتواند دانش، سرمایه، فناوری و سیاست‌گذاری را در کنار یکدیگر قرار دهد و حکمرانی این حوزه را به یک اولویت ملی تبدیل کند.

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