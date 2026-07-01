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گسترش همکاری‌های کشاورزی ایران و بلاروس

گسترش همکاری‌های کشاورزی ایران و بلاروس
کد خبر : 1807159
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وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش کشاورزی، دام و ماشین‌آلات میان ایران و بلاروس خبر داد.

به گزارش ایلنا،  غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با دیمیتری کالتسوف، سفیر بلاروس در تهران، بر ضرورت افزایش سطح مبادلات تجاری و تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک کشاورزی دو کشور تأکید کرد.

 دو طرف در این دیدار با بررسی ظرفیت‌های گسترده تولیدات کشاورزی، محصولات دامی و ماشین‌آلات، بر گسترش همکاری در حوزه تأمین ماشین‌آلات به‌ویژه کمباین و توسعه صادرات و واردات محصولات استراتژیک تأکید کردند.

در این نشست، طرفین توافق کردند که روند برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های کشاورزی دو کشور تسریع شود تا این کمیسیون به عنوان بستری برای رفع موانع موجود، پیگیری توافقات و ارتقای روابط فنی و اقتصادی میان تهران و مینسک عمل کند.

در پایان، دو مقام مسئول بر تداوم رایزنی‌ها با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

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