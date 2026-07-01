متقینیا خبر داد:
بانک کشاورزی در آستانه ورود به باشگاه هزار همتیها / تمرکز همزمان بر تقویت منابع و گسترش تأمین مالی تولید
مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به عبور منابع این بانک از رقم ۹۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد: این بانک با اتکا به اعتماد سپردهگذاران، در آستانه ورود به باشگاه بانکهای هزار همتی قرار دارد و این ظرفیت جدید را بهطور هدفمند در خدمت تأمین مالی تولید و تقویت امنیت غذایی کشور بهکار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا، رشد فزاینده منابع این بانک را نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت خدمات و تمرکز بانک بر تجهیز پایدار منابع دانست و با تأکید بر اینکه صرف رشد حجم منابع برای بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی کافی نیست، افزود: بهبود ترکیب منابع و افزایش سهم سپردههای ارزانقیمت، نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینه تجهیز منابع و افزایش توان تسهیلاتدهی بانک دارد.
وی تصریح کرد: سهم منابع ارزانقیمت بانک کشاورزی اکنون به حدود ۷۴ درصد رسیده که این نسبت، شاخص مهمی از پایداری منابع و کارآمدی ساختار تجهیز منابع در بانک است و به ما امکان میدهد بخش بزرگتری از منابع را به شکل هدفمند در اختیار بخشهای مولد، بهویژه کشاورزی، دام، طیور، شیلات و صنایع غذایی قرار دهیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به اثر مستقیم رشد منابع بر قدرت تسهیلاتدهی بانک اشاره کرد و گفت: در سهماهه نخست سال جاری، همزمان با افزایش منابع بانک کشاورزی، مبلغ تسهیلات پرداختی بانک نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۵ درصد افزایش یافته و تعداد تسهیلات نیز با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده است.
وی تأکید کرد: تمرکز اصلی بانک کشاورزی بر تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی زنجیرهای است تا واحدهای تولیدی در حلقههای مختلف زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی، دسترسی پایدارتر و پیشبینیپذیرتری به منابع مالی داشته باشند و از نوسانات نقدینگی کمتر آسیب ببینند.
متقینیا با اشاره به نقش ویژه بانک کشاورزی در امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: در شرایطی که امنیت غذایی بهعنوان یکی از ارکان اقتدار اقتصادی مطرح است، وظیفه بانک کشاورزی تنها اعطای تسهیلات نیست؛ بلکه باید با طراحی ابزارهای متناسب با واقعیتهای میدانی، پایداری تولید محصولات اساسی و ثبات زنجیره تأمین غذا را پشتیبانی کند.
وی افزود: رشد منابع بانک زمانی ارزشمند است که مستقیماً به کاهش وقفههای نقدینگی تولیدکنندگان، تداوم کشت و تولید و کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی منجر شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی را از محورهای کلیدی برنامه این بانک دانست و گفت: در سالهای اخیر، بانک کشاورزی علاوه بر تسهیلات سنتی، تمرکز ویژهای بر ابزارهای تعهدی، کشاورزی قراردادی و تأمین مالی زنجیرهای داشته است.
متقینیا یادآور شد: طرح اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو» نمونهای از این رویکرد است که با هدف تأمین سرمایه در گردش زنجیره دام و طیور، بدون نیاز به آورده نقدی و با تمرکز بر گردش اعتبار در زنجیره، طراحی شده و به کاهش فشار نقدینگی تولیدکنندگان و محدود کردن نقش واسطهگری و دلالی کمک میکند.
مدیرعامل بانک کشاورزی طرح اعتباری گندم را نیز یکی دیگر از مصادیق پیوند ابزارهای نوین اعتباری با هدف امنیت غذایی دانست و گفت: در قالب این طرح، ظرفیت اعتباری ۲۴ همتی برای بیش از ۱۱۲ هزار گندمکار واجد شرایط فراهم شده است تا بخشی از ارزش محصول تحویلی آنها در قالب اعتبار خرید کالا و خدمات، پیش از واریز کامل مطالبات در کیف اعتباری دیجیتال شارژ شود.
متقینیا افزود: این سازوکار، فشار نقدینگی گندمکاران در فاصله تحویل محصول تا دریافت مطالبات را کاهش میدهد، به حفظ قدرت خرید آنان کمک میکند و در نهایت از تداوم تولید گندم بهعنوان یکی از مهمترین ارکان امنیت غذایی کشور حمایت میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی و اجرای مصوبه افزایش سرمایه، تصریح کرد: افزایش سرمایه و تقویت پایههای مالی بانک، شرط لازم برای استمرار رشد منابع، استقرار پایدار در باشگاه هزار همتیها و توسعه خدمات تخصصی به تولیدکنندگان است.
مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید کرد: برنامه ما این است که هر واحد افزایش منابع، مستقیماً در خدمت تأمین مالی اقتصاد مولد، تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی قرار گیرد و بانک کشاورزی بهعنوان شریک راهبردی تولیدکنندگان، نقش خود را در اقتصاد ملی با اتکا به منابع پایدار و ابزارهای نوین مالی پررنگتر ایفا کند.