اعلام جزییات برنامه خرید هواپیمای جدید بعد از اجرای توافق/ کمتر از ١٠ هواپیما در جنگ منهدم شدند

گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاون وزیر راه و شهرسازی، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره امکان احیای قراردادهای برجامی برای توسعه ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای جدید پس از اجرای توافق احتمالی اظهار داشت: به محض اینکه توافقی شکل بگیرد و به صورت رسمی اعلام شود، ما نیز درباره قراردادهای خرید هواپیما و برنامه نوسازی ناوگان اطلاع‌رسانی خواهیم کرد؛ چه در زمینه تأمین ناوگان و چه در سایر بخش‌های مرتبط و خرید قطعات.

وی درباره قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین گفت: تاکنون هیچ تصمیمی درباره قیمت بلیت در این ایام اتخاذ نشده و پس از نهایی شدن تصمیمات، موضوع از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: شرکت‌های هواپیمایی پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند و در حال مذاکره با آنها هستیم تا قیمت‌ها تا حد امکان کاهش یابد و مردم بتوانند از ظرفیت موجود استفاده کنند. همچنین تلاش می‌کنیم از ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز بهره ببریم.

شیرودی درباره ازسرگیری پروازهای خارجی و حضور شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در ایران اظهار داشت: برقراری مجدد پرواز با برخی کشورها که به دلیل شرایط جنگی متوقف شده بود، در حال پیگیری است. همچنین شرکت‌های خارجی دیگری درخواست برقراری پرواز داشته‌اند که هنوز پرواز آنها آغاز نشده، اما امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد ورود شرکت‌های خارجی به بازار پروازی کشور باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تعداد هواپیماهای زمین‌گیر نیز گفت: این آمار لحظه‌ای تغییر می‌کند و عدد ثابتی نیست که بتوان اعلام کرد، اما حدوداً به اندازه نیمی از هواپیماهای عملیاتی، هواپیماهایی در چرخه تعمیرات و انجام چک‌های پروازی قرار دارند که پس از تکمیل فرآیند تعمیر به چرخه عملیاتی بازمی‌گردند.

وی همچنین درباره تعداد هواپیماهای منهدم‌شده در جریان جنگ اظهار کرد: تعداد هواپیماهایی که به طور کامل منهدم شده‌اند، کمتر از ۱۰ فروند بوده است.

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