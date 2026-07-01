افزایش قیمت نفت در پی نگرانی درباره عرضه
قیمت نفت به دلیل نگرانیها درباره عرضه به بازارهای جهانی به روند افزایشی خود ادامه داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت به دلیل نگرانی درباره احتمال تشدید اختلال در عرضه ازسوی تولیدکنندگان خاورمیانه روز چهارشنبه (۱۰ تیر) افزایش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۹ دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت گرینویچ، با ۳۳ سنت یا ۰.۴۵ درصد افزایش، به ۷۳ دلار و ۲۸ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳۴ سنت یا ۰.۴۹ درصد افزایش، ۳۴ سنت یا ۰.۴۹ درصد بهازای هر بشکه دادوستد شد.
قیمت نفت برنت در سه ماه نخست و دوم سال جاری میلادی حدود ۴۵ دلار برای هر بشکه کاهش یافت که بزرگترین افت سه ماهه از سال ۲۰۰۸ همزمان با بحران مالی جهان به شمار میرود.
قیمت نفت خام آمریکا هم در مدت یادشده با حدود ۳۱ دلار کاهش همراه بود که بیشترین افت سه ماهه از سال ۲۰۲۰ و همزمان با شیوع بیماری کرونا و پایینآمدن تقاضای جهانی نفت است.
کاهش قیمت هر دو شاخص نفتی پس از پیشرفت در پایاندادن به درگیریهای خاورمیانه رخ داد.
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پیشبینیهای خود را درباره قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ پس از پنج ماه پیاپی افزایش، کاهش دادهاند که دلیل آن رفع اختلال تردد از تنگه هرمز و کاهش نگرانیها درباره محدودیت بلندمدت در عرضه به بازارهای جهانی است.
در همین حال، منابع بازار با استناد به دادههای مؤسسه نفت آمریکا که روز سهشنبه (نهم تیر) منتشر شد، اعلام کردند که ذخیرهسازی نفت خام و بنزین این کشور هفته گذشته بار دیگر کاهش یافت.
به گفته این منابع، ذخیرهسازی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۶ ژوئن (پنجم تیر) ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.