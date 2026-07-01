به گزارش ایلنا، رسول قربان‌نژاد با بیان اینکه صبانفت در حوزه سرمایه‌گذاری، توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کند، گفت: این شرکت علاوه بر اجرای پروژه‌های ساختمانی، در زمینه مدیریت طرح، خدمات فنی و مهندسی، مشاوره تخصصی و راهبری پروژه‌های عمرانی نیز فعال است و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای استانداردهای کیفی را به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت خود دنبال می‌کند.

مدیرعامل صبانفت، پشتوانه دارایی‌های شرکت، توان مالی، تجربه اجرایی، نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری‌های نوین را مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این مجموعه عنوان کرد و افزود: صبانفت اکنون ۲۰ پروژه را در مراحل مختلف طراحی، مطالعه و اجرا در اختیار دارد. به گفته وی، این شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ هزار مترمربع زیربنا احداث کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۴۶ هزار مترمربع افزایش یابد.

وی با اشاره به چشم‌انداز توسعه شرکت اظهار کرد: راهبرد صبانفت، مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش پروژه‌های ساختمانی از مرحله مطالعات و تأمین مالی تا اجرا، فروش و خدمات پس از تحویل است. در همین راستا، افزایش سودآوری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر مطالعات کارشناسی، هوشمندسازی فرآیندها، توانمندسازی سرمایه انسانی و گسترش همکاری با شرکای تجاری در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل صبانفت درباره برنامه‌های این شرکت در سال پیش‌رو نیز گفت: تأمین منابع مالی پروژه‌ها، استقرار نظام مدیریت یکپارچه، ایجاد بانک اطلاعاتی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان، بازنگری در ساختار سازمانی، توسعه مطالعات امکان‌سنجی، راه‌اندازی واحد تخصصی خرید املاک، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ساماندهی پرونده‌های حقوقی از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی شرکت در سال ۱۴۰۵ است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های صنعت ساختمان، رکود نسبی بازار مسکن، نوسانات قیمت مصالح، تغییرات مقررات و طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز را از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی شرکت برشمرد و تأکید کرد: صبانفت با تقویت نظام مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی دقیق، تنوع‌بخشی به سبد پروژه‌ها و ارتقای شفافیت مالی، تلاش می‌کند آثار این چالش‌ها را به حداقل برساند.

به گفته وی، سال ۱۴۰۴ با وجود رکود بازار، افزایش هزینه‌های ساخت و نوسانات اقتصادی، سالی دشوار برای صنعت ساختمان بود، اما صبانفت با اصلاح ساختارهای مدیریتی، ایجاد معاونت طرح و برنامه، استقرار نظام مدیریت یکپارچه و بازنگری در ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، مسیر توسعه و افزایش بهره‌وری را دنبال کرده و زمینه بهبود عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۵ را فراهم کرد.

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