به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی، درباره برنامه‌ریزی انجام‌شده برای مدیریت پروازها اظهار داشت: روز پنجشنبه هیچ محدودیتی برای انجام پروازها در فرودگاه‌های مهرآباد و حضرت امام خمینی (ره) وجود ندارد.

وی افزود: از ساعت ۵ صبح روز جمعه، به دلیل ورود هیأت‌های دیپلماتیک و میهمانان خارجی، فرودگاه مهرآباد به طور کامل بسته خواهد شد، اما پروازهای فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) طبق برنامه و به صورت عادی انجام می‌شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با درخواست از مسافران برای برنامه‌ریزی مناسب سفرهای هوایی گفت: با توجه به حضور گسترده مردم و محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به فرودگاه‌های مهرآباد و حضرت امام خمینی (ره)، از هموطنان درخواست می‌کنیم زمان بیشتری را برای رسیدن به فرودگاه در نظر بگیرند تا از پرواز خود جا نمانند.

شیرودی ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه محدودیتی در فعالیت فرودگاه‌های مهرآباد و حضرت امام خمینی (ره) وجود نخواهد داشت، اما روز دوشنبه به دلیل برگزاری مراسم تشییع، آسمان تهران به طور کامل بسته شده و هر دو فرودگاه مهرآباد و حضرت امام خمینی (ره) فعالیت نخواهند داشت.

وی افزود: از روز سه‌شنبه، فرودگاه مهرآباد فعالیت عادی خود را از سر می‌گیرد، اما فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به دلیل انجام مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده، همچنان بسته خواهد بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محدودیت خاصی برای پروازها وجود ندارد، اظهار کرد: در روز هجدهم، همزمان با برگزاری مراسم در مشهد، آسمان و فرودگاه این شهر به طور کامل بسته خواهد شد.

وی تأکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری بر اعمال حداقل محدودیت‌های ممکن در شبکه حمل‌ونقل هوایی است تا ضمن حفظ جریان سفرهای مردم، الزامات برگزاری مراسم نیز تأمین شود.

شیرودی درباره حضور هیأت‌های دیپلماتیک نیز گفت: تعداد این هیأت‌ها به سازمان اعلام شده، اما با توجه به ادامه هماهنگی‌ها، احتمال تغییر در تعداد میهمانان تا آخرین لحظات وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی مسافران در مشهد اظهار داشت: تلاش شده است از ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی دارای ناوگان پهن‌پیکر حداکثر استفاده شود تا بیشترین تعداد مسافر در روزهای منتهی به مراسم به مشهد منتقل شوند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره احتمال افزایش قیمت بلیت پروازهای عراق گفت: در پروازهای خارجی معمولاً محدودیت قیمتی وجود ندارد، اما با شرکت‌های هواپیمایی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا افزایش قابل توجهی در نرخ بلیت‌ها رخ ندهد.

وی افزود: در صورتی که تقاضا برای سفر افزایش یابد، سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش ظرفیت پروازها، بازار را مدیریت خواهد کرد تا از افزایش غیرمتعارف قیمت بلیت جلوگیری شود.

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