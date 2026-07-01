قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز چهار‌‎شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۶۶۴ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۳۳۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۸ هزار و ۵۸۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۷ هزار و ۶۳ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۲۰۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۸۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۸۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۶۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۵۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۸۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ و ۹۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۳۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۴۵۵ تومان است.