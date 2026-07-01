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تعیین محل اعتبارات جدید برای پرداخت پول گندم

تعیین محل اعتبارات جدید برای پرداخت پول گندم
کد خبر : 1806970
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وزیر جهاد کشاورزی از تحویل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به مراکز دولتی خبر داد و افزود: محل تامین اعتبار جدیدی برای پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران مشخص شده است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری  گفت: در ادامه خرید تضمینی تاکنون ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده که ارزش مالی آن ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و به زودی بخش دیگری از مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود.

نوری با بیان اینکه پرداخت بهای گندم‌های خریداری شده از کشاورزان با جدیت و با تاکید رئیس جمهور در حال پیگیری است، تصریح کرد: در نشستی که دیروز (دوشنبه) با حضور رئیسان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، محل جدیدی برای تامین اعتبار جهت پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندمکاران تعیین شد و بر این اساس، به زودی پرداخت جدیدی از این محل انجام خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر تاکید کرد: با پیگیری‌های مستقیم رئیس جمهور در تلاشیم که مطالبات گندمکاران هرچه سریعتر پرداخت شود.

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