تعیین محل اعتبارات جدید برای پرداخت پول گندم
وزیر جهاد کشاورزی از تحویل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به مراکز دولتی خبر داد و افزود: محل تامین اعتبار جدیدی برای پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران مشخص شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و به زودی بخش دیگری از مطالبات گندمکاران پرداخت میشود.
نوری با بیان اینکه پرداخت بهای گندمهای خریداری شده از کشاورزان با جدیت و با تاکید رئیس جمهور در حال پیگیری است، تصریح کرد: در نشستی که دیروز (دوشنبه) با حضور رئیسان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، محل جدیدی برای تامین اعتبار جهت پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندمکاران تعیین شد و بر این اساس، به زودی پرداخت جدیدی از این محل انجام خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر تاکید کرد: با پیگیریهای مستقیم رئیس جمهور در تلاشیم که مطالبات گندمکاران هرچه سریعتر پرداخت شود.