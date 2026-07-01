معاون وزیر راه و شهرسازی:
اختصاص ۴ هزار اتوبوس برای انتقال زائران مراسم رهبر شهید/ افزایش سهمیه سوخت ناوگان به ۴۰۰ لیتر/ محدودیت دسترسی به پایانه غرب و بیهقی
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اختصاص ۴ هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: تمام ظرفیت ناوگان اتوبوسی کشور برای خدماترسانی به این رویداد به کار گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: اولویت نخست وزارت راه، تأمین ناوگان حملونقل عمومی بهویژه ناوگان اتوبوسی برای انتقال علاقهمندان و مشتاقان حضور در مراسم تشییع است.
وی با بیان اینکه این مراسم از اهمیت ویژه و جایگاه تاریخی برخوردار است، افزود: با توجه به اهمیت این رویداد، تمام ظرفیت و توان ناوگان حملونقل کشور را برای خدماترسانی به مردم به میدان آوردهایم.
رئیس سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷ هزار تا ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بینشهری که قابلیت فعالیت در مسیرهای بیش از ۴۰۰ کیلومتر را دارند، در کشور فعال هستند و تمامی این ناوگان در این طرح به کار گرفته خواهند شد.
اکبری با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با شرکتهای حملونقل گفت: بخشی از ناوگان بر اساس درخواستهای اعلامشده از سوی استانها برای جابهجایی گروهی مردم که از طریق پایگاههای بسیج، سپاه و سایر دستگاهها اعزام میشوند، اختصاص یافته است. بر این اساس تاکنون سهمیه استانها مشخص شده و حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس برای این منظور در نظر گرفته شده است.
وی درباره نحوه فروش بلیت نیز اظهار کرد: از دو روز پیش از آغاز اجرای طرح، امکان خرید اینترنتی بلیت از طریق سامانههای فروش بلیت و همچنین سامانه «سپاس» فراهم شده است. تمامی ظرفیت ناوگان در این سامانه عرضه میشود و با توجه به راهاندازی سامانه سپاس، امکان رصد کامل وضعیت صندلیها، نحوه تخصیص و زمانبندی سفرها برای وزارت راه فراهم است.
رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه محدودیتهایی در فروش بلیت اعمال خواهد شد، گفت: در بازه زمانی تعیینشده، ناوگان اتوبوسی صرفاً برای سفر به مقاصد تهران، قم و مشهد اختصاص مییابد و فروش اینترنتی بلیت در این مسیرها و همچنین مسیرهای برگشت انجام میشود. در این مدت برای سایر مسیرهای کشور محدودیتهایی اعمال خواهد شد تا حداکثر ظرفیت ناوگان برای این سه مقصد مورد استفاده قرار گیرد.
اکبری تأکید کرد: البته بخشی از ناوگان نیز برای پاسخگویی به سفرهای ضروری داخل کشور حفظ شده است و در صورت ایجاد تقاضا در پایانههای مسافری، سرویسهای فوقالعاده از سوی ادارات کل راهداری استانها اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین از اختصاص حدود ۴ هزار دستگاه اتوبوس متعلق به صنایع، دستگاهها و سایر نهادها برای پشتیبانی از این عملیات خبر داد.
رئیس سازمان راهداری درباره وضعیت پایانههای مسافری تهران نیز گفت: پایانه بیهقی از بعدازظهر روز جمعه و پایانه غرب از ظهر روز شنبه از دسترس خارج خواهند شد و خدماترسانی در آنها محدود میشود.
اکبری از افزایش سهمیه سوخت ناوگان اتوبوسی خبر داد و افزود: سهمیه سوخت اتوبوسها از ۱۵۰ لیتر به ۴۰۰ لیتر افزایش یافته و علاوه بر آن، سوخت تنخواه نیز برای ناوگان در نظر گرفته شده است تا هیچگونه وقفهای در خدماترسانی ایجاد نشود.