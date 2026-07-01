یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
مشکلی برای سوخترسانی و جابهجایی کالا به استانها نداریم
مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل گفت: در مدت زمان مراسم تشییع رهبر شهید با توجه به محدودیتهای ترافیکی؛ هیچ نگرانی بابت جابه جایی بار در سطح کشور به ویژه کالای اساسی، مواد غذایی و سوخت بین استانها به ویژه سه استان تهران، قم و مشهد وجود ندارد.
علی زندیفر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید بر اینکه در مدت زمان مراسم تشییع رهبر شهید با توجه به محدودیتهای ترافیکی؛ هیچ نگرانی بابت جابه جایی بار در سطح کشور به ویژه کالای اساسی، مواد غذایی و سوخت بین استانها به ویژه سه استان تهران، قم و مشهد وجود ندارد، اظهار داشت: باید توجه داشت که در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید یکی از مهمترین و بینظیرترین عملیات ترافیکی به اجرا میرسد و یکسری محدودیتهای ترافیکی برای این ایام در برخی از محورها تعیین شدهاست و آماده مراسمی با جمعیت میلیونی هستیم.
وی با بیان اینکه اولویت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای؛ مدیریت ترافیک در این ایام است، ادامه داد: هیچ محدودیتی برای حمل کالاها به ویژه کالاهای اساسی بین استانها وجود ندارد و اگر با تشخیص پلیس راهور برای محوری محدودیت ترافیکی اعلام شود قطعا برای جابهجاییها محور جایگزین در نظر گرفته خواهد شد.
مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل با بیان اینکه در این ایام هیچ وقفهای در حمل و نقل عمومی مسافری و بار ایجاد نمیشود، گفت: احتمال محدودیت ترافیک برای وسایل نقلیه سنگین وجود دارد اما محور جایگزین اعلام خواهد شد و هیچ خللی در تردد ناوگان باری ایجاد نمیشود و در هفته پیش رو همکاران ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در تمام استانها به طور ٢۴ ساعته برای مدیریت ترافیکها و ترددها، آماده باش هستند.
زندیفر درباره انتقال کالا به ویژه کالای اساسی و مواد غذایی به سه استان تهران، قم و مشهد که در این مدت زمان، میزبان مسافران و مهمانان خواهند بود، افزود: هیچ وقفهای در چرخه حمل و نقل در سطح کشور به ویژه این سه استان ایجاد نخواهد شد و برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
وی تاکید کرد: در محدودیتهای ترافیکی ناوگان سوخت و مواد فاسد شدنی جزو استثنائات هستند و هیچ استانی در این مدت با مشکل سوخت رسانی مواجه نخواهند شد.
زندیفر گفت: برای مدیریت ترافیک در ایام پیش رو تمام تلاش خود را کردهایم و ناوگان مازاد و پشتیبان هم در نظر گرفته شده است و از مردم درخواست داریم به اندازه باند حرکت به مسیر خود ادامه دهند و مقررات ترافیکی را رعایت کنند.
گفتوگو: مهدیانی