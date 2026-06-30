وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته یکی از پرچالش‌ترین دوره‌ها برای اقتصاد کشور، به‌ویژه بخش کشاورزی و غذا بود و دشمن نیز با هدف قرار دادن امنیت غذایی، تلاش داشت طی هفته‌های نخست، کشور را با کمبود کالاهای اساسی و نارضایتی عمومی مواجه کند.

وی افزود: با مجاهدت و همت همه فعالان زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی، نه‌تنها سناریوی دشمن محقق نشد، بلکه در شرایطی که برخی کشورهای درگیر جنگ با مشکلات جدی در تأمین غذا روبه‌رو بودند، مردم ایران هیچ‌گونه کمبودی را در بازار و فروشگاه‌های کشور احساس نکردند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش عمده سختی‌های مسیر امنیت غذایی بر دوش تولیدکنندگان است، تصریح کرد: آنچه مردم در بازار مشاهده کردند، نتیجه تلاش شبانه‌روزی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مدیران این حوزه بود که باید از صمیم قلب قدردان این مجاهدت باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت کشور، لازم است درباره همه حلقه‌های زنجیره کشاورزی، از تولید، تأمین و توزیع گرفته تا واردات و صادرات، سیاست‌های آینده با مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی، راهبرد محوری وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم است، گفت: همه تصمیمات وزارتخانه با محوریت حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی و جلوگیری از سرکوب قیمت‌ها در بازار که به زیان تولیدکنندگان است، اتخاذ می‌شود.

نوری ادامه داد: اگر تولیدکننده نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، اساساً بازاری برای تنظیم و مدیریت وجود نخواهد داشت؛ از این رو، حفظ پایداری تولید، پیش‌نیاز امنیت غذایی و تنظیم بازار کشور است.

وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی شنونده نظرات فعالان شبکه تولید، تأمین و توزیع است و هر پیشنهادی که با اجماع و امکان اجرا همراه باشد، در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مسیر پیش‌روی بخش کشاورزی با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.

تداوم اصلاحات ساختاری با رویکرد حذف موانع تولید

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی حذف امضاهای طلایی، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه دولت هوشمند و تقویت صادرات را با جدیت دنبال می‌کند تا از ظرفیت‌های گسترده کشور در تولید و صنایع غذایی برای تأمین بازارهای منطقه بهره‌برداری شود.

نوری اظهار کرد: دولت با حفظ عزت، اقتدار و منافع ملی، تلاش می‌کند هزینه‌های اقتصادی ناشی از شرایط موجود را به حداقل برساند و مسیر تفاهم و کاهش محدودیت‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه در صورت گشایش در روابط اقتصادی، بخش کشاورزی از نخستین بخش‌هایی خواهد بود که از این شرایط بهره‌مند می‌شود، افزود: ظرفیت‌های تولیدی، دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه دام، طیور، صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، فراتر از نیاز داخلی است و باید زمینه حضور گسترده‌تر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی کشور تصریح کرد: دسترسی ایران به مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی، آب‌های آزاد و بازار کشورهای همسایه، فرصت کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی غذای منطقه ایجاد کرده است و برنامه وزارت جهاد کشاورزی نیز حرکت در همین مسیر است.

امضاهای طلایی و صفوف اداری را حذف کردیم

نوری با تأکید بر حذف فرآیندهای رانت‌زا، ادامه داد: اصلاح فرآیندهای تجاری، تسهیل ثبت سفارش، بهبود سازوکارهای واردات و صادرات و حذف موانع غیرضرور، از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت در حال اجراست؛ تلاش ما این است که هرگونه امضای طلایی، صف‌های اداری و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای حذف شود و خدمات در بستر دولت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند ارائه شود تا فعالان اقتصادی با سرعت و شفافیت بیشتری امور خود را دنبال کنند.

وزیر جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی خواست با توسعه زنجیره‌های تولید و عرضه مستقیم، فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش دهند و گفت: هرچه این فاصله کمتر شود، هم هزینه تمام‌شده محصولات کاهش می‌یابد و هم رضایت مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند که در نهایت به سود تولیدکنندگان نیز خواهد بود.

میزان مطالبات ارزی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی کاهش یافته است

نوری با اشاره به مطالبات ارزی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: هنگام آغاز به کار دولت، حجم مطالبات تأمین‌کنندگان حدود 5.5 میلیارد دلار بود که با اقدامات انجام‌شده، بخش قابل توجهی از آن پرداخت شده و میزان مطالبات کاهش یافته است؛ دولت همچنان در حال پیگیری تأمین منابع و اجرای راهکارهای مختلف برای تسویه این مطالبات و کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان است.

وی تأکید کرد: حتی در سخت‌ترین شرایط نیز دولت خود را متعهد به تأمین غذای مردم می‌داند، اما هدف اصلی این است که این مأموریت با هزینه کمتر، کارآمدی بیشتر و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان داخلی محقق شود.

در ابتدای این نشست، مدیران شرکت‌های تولیدی شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور با طرح برخی چالش‌های فرآیند تولید کشاورزی، پیشنهادها و راهکارهایی را برای حل مسائل و رفع موانع افزایش تولیدات و محصولات کشاورزی بیان کردند.