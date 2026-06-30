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مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز ایلام

مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز ایلام
کد خبر : 1806810
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ایرانسل به مناسبت روز ایلام، به مشترکان ایرانسلی ساکن این استان، مکالمه رایگان ارائه داده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز ایلام، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفن‌همراه خود در این استان، در نظر گرفته است.

این هدیه در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز ایلام، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است. هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

۱۰ تیرماه، به نام «روز ایلام» نام‌گذاری شده است. ایلام، دیار کوه‌های استوار، جنگل‌های بلوط، دره‌های شگفت‌انگیز و رودهای خروشان است. سرزمینی که طبیعت بکر آن در کنار پیشینه کهن تمدنی‌اش، هویتی منحصربه‌فرد به این استان بخشیده است.

ایلام، یادگار تمدن‌های باستانی و نگهبان بخشی از میراث ارزشمند ایران‌زمین است. از کبیرکوه و تنگه‌های رازآلود گرفته تا آداب و رسوم اصیل مردمانش، همه روایتگر پیوند عمیق انسان و طبیعت در این خطه هستند. مردمان سخت‌کوش و مهمان‌نواز ایلام نیز با حفظ سنت‌ها، موسیقی محلی، صنایع دستی و فرهنگ غنی خود، نقش مهمی در پاسداری از هویت فرهنگی این سرزمین ایفا کرده‌اند. روز ایلام، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، طبیعت و مردمانی است که با استواری و اصالت در زنده نگه‌داشتن روح زاگرس، نقش به‌سزایی داشته‌اند.

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