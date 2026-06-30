مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز ایلام
ایرانسل به مناسبت روز ایلام، به مشترکان ایرانسلی ساکن این استان، مکالمه رایگان ارائه داده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز ایلام، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفنهمراه خود در این استان، در نظر گرفته است.
این هدیه در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز ایلام، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است. هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن» فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
۱۰ تیرماه، به نام «روز ایلام» نامگذاری شده است. ایلام، دیار کوههای استوار، جنگلهای بلوط، درههای شگفتانگیز و رودهای خروشان است. سرزمینی که طبیعت بکر آن در کنار پیشینه کهن تمدنیاش، هویتی منحصربهفرد به این استان بخشیده است.
ایلام، یادگار تمدنهای باستانی و نگهبان بخشی از میراث ارزشمند ایرانزمین است. از کبیرکوه و تنگههای رازآلود گرفته تا آداب و رسوم اصیل مردمانش، همه روایتگر پیوند عمیق انسان و طبیعت در این خطه هستند. مردمان سختکوش و مهماننواز ایلام نیز با حفظ سنتها، موسیقی محلی، صنایع دستی و فرهنگ غنی خود، نقش مهمی در پاسداری از هویت فرهنگی این سرزمین ایفا کردهاند. روز ایلام، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، طبیعت و مردمانی است که با استواری و اصالت در زنده نگهداشتن روح زاگرس، نقش بهسزایی داشتهاند.