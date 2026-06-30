خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین مهلت واریز وجه برندگان مرحله سیزدهم اولویت‌بندی ایران‌خودرو تا پایان روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه

آخرین مهلت واریز وجه برندگان مرحله سیزدهم اولویت‌بندی ایران‌خودرو تا پایان روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه
کد خبر : 1806799
لینک کوتاه کپی شد.

آخرین مهلت واریز وجه برندگان قرعه‌کشی محصولات ایران‌خودرو در مرحله سیزدهم سامانه اولویت‌بندی، ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

به گزارش ایلنا؛ پیرو اجرای برنامه فروش فوری و فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو در هفته گذشته، این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، آخرین مهلت واریز وجه قراردادهای فروش تا پایان وقت روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه می باشد.

این مهلت صرفاً شامل افرادی است که در مرحله سیزدهم سامانه اولویت‌بندی به عنوان منتخب معرفی شده و پیامک فراخوان واریز وجه برای آنان ارسال شده است. 
منتخبان می‌توانند برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام و واریز وجه، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی