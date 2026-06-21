خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود بزرگ‌ترین شناور خودروبر به بندر کیش با محموله ۲۲۰ دستگاه خودرو

ورود بزرگ‌ترین شناور خودروبر به بندر کیش با محموله ۲۲۰ دستگاه خودرو
کد خبر : 1806758
لینک کوتاه کپی شد.

بندر تجاری کیش در ادامه ایفای نقش راهبردی خود، میزبان بزرگ‌ترین شناور خودروبر ۱۲ هزار تنی شد؛ شناوری که ۲۲۰ دستگاه خودرو را برای عرضه در بازار کیش و سرزمین اصلی به همراه داشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این عملیات بزرگ لجستیکی، در راستای تقویت زنجیره تأمین، افزایش عرضه خودرو و پاسخگویی به تقاضای بازار انجام شد. نکته حائز اهمیت در این عملیات، استمرار تلاش‌های مدیریت بنادر کیش در شرایط حساس کنونی است؛ به طوری که از زمان آغاز جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، اداره کل بنادر کیش با اتخاذ تدابیر ویژه و پیگیری‌های بی‌وقفه، مدیریت ورود شناورها را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار داده است تا ضمن حفظ امنیت اقتصادی جزیره، روند تأمین کالا بدون وقفه تداوم یابد.

علاوه بر تقویت جریان ورود کالا، این بندر در حوزه صادرات و خروج کالا نیز گام‌های مؤثری برداشته است. در همین راستا، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله اقدامات اجرایی در خصوص «ترخیص قطعی و خروج انواع کالا از جزیره کیش به سرزمین اصلی»، فرآیند ترخیص کالاها با تسهیل حداکثری صورت می‌گیرد. این رویکرد، نه تنها به پویایی اقتصادی جزیره کمک کرده، بلکه به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای بندر، نقش بسزایی در ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه خدمات بندری ایفا می‌کند.

ورود این شناور و تخلیه ۲۲۰ دستگاه خودرو، در کنار تسهیل فرآیندهای ترخیص کالاهای تجاری به سرزمین اصلی، ضمن ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ثبات بیشتر قیمت‌ها، دسترسی فعالان اقتصادی به بازارها را بهبود بخشیده است.

بندر تجاری کیش به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تأمین کالا و پشتیبانی لجستیکی، بار دیگر با مدیریت موفق این عملیات، توانمندی‌های خود را در پذیرش محموله‌های بزرگ و مدیریت جریان کالا به نمایش گذاشت؛ دستاوردی که نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به رونق اقتصادی جزیره در تمامی شرایط است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی