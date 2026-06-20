ثبت تردد بیش از ۱۰ هزار مسافر در مسیر دریایی کیش در یک هفته گذشته
ناوگان دریایی کیش در هفته گذشته با انجام ۱۱۵ سفر توسط شناورهای لندینگکرافت، موفق به جابهجایی یکهزار و ۶۹۶ دستگاه خودروی سواری بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان (ادامه ...)
براساس این گزارش در بازه زمانی ۲۳ لغایت ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، تعداد ۱۰۹ سفر لندینگکرافت انجام شد و هزار و ۶۰۱ دستگاه خودرو در این مسیر جابهجا شد که شامل ۷۶۰ خودرو ورودی و ۸۴۱ خودرو خروجی است.
همچنین شناورهای مسافری تندرو با انجام ۱۱۵ سفر، ۵ هزار و ۴۳۷ مسافر را جابهجا کردند که شامل ۲ هزار و ۷۱۵ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۷۲۲ مسافر خروجی بود.