ساماندهی ترددهای دریایی و بهسازی ناوگان دریایی کیش–چارک
نشست هماندیشی و همافزایی با مالکان شناورهای خصوصی مسافری فعال در مسیر دریایی کیش–چارک و بالعکس با هدف بررسی چالشها، ارتقای سطح کیفی خدماترسانی، ساماندهی ترددهای دریایی و افزایش رضایتمندی مسافران، گردشگران و کیشوندانی که از طریق دریا به جزیره کیش تردد دارند، برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، این نشست با حضور عزتاله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش؛ امین صادقی، مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه و بنادر غرب استان هرمزگان؛ رضا راکیان، مدیرکل بنادر کیش؛ حسین رحیمی، بخشدار شیبکوه؛ محمد طاهری، مدیر بندر چارک؛ مسعود ازعلی، مدیر دریایی و بندری بندر چارک؛ نمایندگان شرکتهای کشتیرانی و مالکان شناورهای خصوصی مسافری فعال در این مسیر در روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵برگزار شد.
در این نشست، مالکان شناورهای مسافری و فعالان بخش خصوصی به طرح دیدگاهها، مسائل و چالشهای موجود در مسیر دریایی کیش–چارک پرداختند و موضوعاتی از جمله شرایط عملیاتی شناورها، نحوه خدماترسانی به مسافران، ضرورت بهبود برخی زیرساختهای بندری و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را مطرح کردند. حاضران همچنین با بررسی ظرفیتهای موجود در این مسیر دریایی، بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی سفرها، بهبود کیفیت خدماترسانی، نوسازی و بهسازی ناوگان دریایی و ایجاد نظم و انسجام در برنامه حرکت شناورها تأکید کردند و راهکارهایی برای تسهیل تردد دریایی و ارتقای خدمات به مسافران و گردشگران ارائه شد.
عزتاله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این نشست با اشاره به رویکرد توسعهمحور سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه حملونقل دریایی اظهار داشت: با توجه به نگاه راهبردی این سازمان به توسعه پسکرانه بندر چارک، گسترش تعامل و همکاری میان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی میتواند نقش مؤثری در تقویت زیرساختهای حملونقل دریایی و ارتقای سطح خدماترسانی در این مسیر ایفا کند.
وی با تأکید بر اهمیت تکریم مسافران و گردشگران جزیره زیبای کیش افزود: ارائه خدمات مناسب، مطلوب و درخور شأن مسافران و گردشگران، بهویژه در مبادی تردد و در طول مسیرهای دریایی، باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مورد توجه قرار گیرد تا تجربه سفر دریایی برای مسافران با کیفیت و رضایتمندی بیشتری همراه باشد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی در حملونقل دریایی تصریح کرد: تقویت ساختارهای ایمنی، ارتقای سطح آمادگی ناوگان و رعایت استانداردهای فنی و عملیاتی، از الزامات اساسی در ارائه خدمات پایدار و ایمن در حوزه حملونقل دریایی به شمار میرود.
محمدی خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی سوم، آزمونی جدی برای سنجش میزان آمادگی و توانمندی مجموعههای اجرایی در مواجهه با شرایط بحران بود و این تجربه، اهمیت آمادگی زیرساختها و ناوگان حملونقل دریایی را بیش از پیش نمایان ساخت.
وی در ادامه با تأکید بر حجم بالای تردد مسافران در مسیر دریایی کیش–چارک گفت: با توجه به نقش مهم این مسیر در جابهجایی مسافران و گردشگران، نوسازی و بهسازی ناوگان دریایی باید در اولویت قرار گیرد؛ اقدامی که میتواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی سفرها، زمینهساز افزایش رضایتمندی مسافران، گردشگران و کیشوندان باشد.
در ادامه این نشست و در راستای تحقق اهداف تعیینشده، مالکان شناورها ضمن استقبال از رویکردهای اعلامی، قول مساعد دادند تا نوسازی و بهسازی ناوگان را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. همچنین بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد مالکان شناورهای مسافری درخواستهای خود را برای دریافت تسهیلات بهسازی و نوسازی به همراه توجیه فنی به شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش ارائه دهند.
از دیگر موضوعات راهبردی مطرحشده در این نشست، ساماندهی برنامه حرکت شناورها بود که بر اساس آن مقرر شد برنامه تردد با هدف جلوگیری از تداخلات عملیاتی و ایجاد توزیع عادلانه سفرها بهصورت چرخشی تنظیم شود. همچنین به منظور ایجاد توازن در برنامه تردد، مقرر شد شناورهای متعلق به مالکان بندر چارک بهصورت شبانه در بندر کیش پهلوگیری کنند.
در بخش دیگری از این جلسه، بر ضرورت یکپارچهسازی و ارتقای سطح خدماترسانی تأکید شد و مقرر گردید با همکاری مدیریت بنادر و دریانوردی بندر لنگه و بنادر غرب استان هرمزگان و همچنین مؤسسات ردهبندی معتبر کشور، «دستورالعمل جامع اجرایی خدماترسانی» تدوین و ابلاغ شود تا تمامی شناورهای فعال در این مسیر بر اساس استانداردهای یکسان فعالیت کنند. همچنین جهت افزایش شفافیت، فروش بلیط شناورها بهصورت متمرکز در سامانههای آنلاین الزامی شد تا مسافران در هر ساعت از شبانهروز به برنامه حرکت دسترسی داشته باشند.
در پایان، بر لزوم آموزش تخصصی پرسنل شناورهای مسافری تأکید شد و اداره کل بنادر کیش موظف گردید نسبت به تدوین سرفصلهای آموزشی و برگزاری دورههای لازم اقدام کند.