تکمیل زنجیره سفر هوایی، زمینی و دریایی به کیش با توسعه خدمات فرودگاهی در مسیر جایگزین لامرد – چارک
نشست هماهنگی توسعه خدمات پشتیبانی مسافران در مسیر جایگزین «لامرد–چارک–کیش» با هدف ارتقای خدمات فرودگاهی، رفاهی و پشتیبانی و تکمیل زنجیره سفر هوایی، زمینی و دریایی به جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، این نشست با حضور عزتاله محمدی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، سید مهدی احمدیزاده معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری لامرد و سهراب عزیزی مدیر فرودگاه بینالمللی لامرد برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای ارتقای سطح خدماترسانی به مسافرانی که از طریق فرودگاه لامرد، بندر چارک و مسیر دریایی به جزیره کیش سفر میکنند مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تکمیل زنجیره سفر هوایی، زمینی و دریایی با هدف افزایش رفاه، رضایتمندی و تسهیل تردد مسافران تأکید شد.
این اقدامات در پی تأکید محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مبنی بر تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران و جلوگیری از هرگونه وقفه در سفر به جزیره در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تأمین و افزایش تجهیزات خدمات هندلینگ فرودگاهی شامل اتوبوسهای انتقال مسافر، پلکانهای پروازی، تجهیزات تهویه مطبوع و سایر امکانات مورد نیاز با پیگیری شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در دستور کار قرار گرفت.
همچنین مقرر شد با هماهنگی فرمانداری لامرد و مدیریت فرودگاه، باجه پاسخگویی و راهنمای مسافران در ترمینال فرودگاه مستقر شده و مراکز رفاهی و خدماتی در مسیر لامرد تا بندر چارک جانمایی و تجهیز شوند تا مسافران از خدمات مناسب و دسترسی آسانتری برخوردار شوند.
در ادامه، بر ساماندهی و نظارت مستمر بر نرخ کرایه ناوگان حملونقل عمومی در فرودگاه لامرد و مسیر لامرد ـ چارک به منظور ارائه خدمات مطلوب، شفاف و منظم به مسافران تأکید شد.
فرمانداری لامرد نیز آمادگی خود را برای برگزاری نشستهای مستمر و انجام هماهنگیهای بینبخشی با هدف بهینهسازی خدمات و رفع چالشهای احتمالی اعلام کرد. همچنین پیشبینی ظرفیتهای لازم برای اسکان اضطراری مسافران در شرایط خاص و مواقع پیشبینینشده از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.
در راستای تسهیل تردد مسافران و افزایش سرعت جابهجایی در بخش دریایی این مسیر، یک فروند شناور نیز به ناوگان فعال در مسیر چارک–کیش و بالعکس اضافه شده است. همچنین در صورت استقبال کیشوندان و گردشگران از مسیر جایگزین «لامرد- چارک- کیش»، توسعه و تقویت خدمات و ظرفیتهای پشتیبانی این مسیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مسیر جایگزین «لامرد–چارک–کیش» با هماهنگیهای انجامشده به عنوان یکی از مسیرهای پشتیبان دسترسی به جزیره کیش فعال شده است تا ضمن حفظ تداوم خدمات، امکان تردد روان و بدون وقفه کیشوندان و گردشگران فراهم شود.