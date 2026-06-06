به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش، طی هفته گذشته با انجام ۱۱۴ سفر لندینگ‌کرافت یک‌هزار و ۵۵ خودرو به جزیره کیش وارد و یک‌هزار و ۱۴ خودرو نیز از کیش خارج شده است.

بنا به اعلام این مرجع، در همین مدت، سه هزار و ۱۶۵ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و سه هزار و ۴۲ سرنشین نیز در مسیر خروجی توسط همین شناورها جا به جا شده‌اند.

بنا به اعلام سازمان منطقه آزاد کیش، طی هفته گذشته در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۱۲۶ سفر دریایی انجام شده که طی آن پنج هزار و ۳۷۹ مسافر جابه‌جا شدند که شامل ۲ هزار و ۸۶۱ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۵۱۸ مسافر خروجی از کیش بودند.

هفته گذشته در مجموع ۱۱ هزار و ۵۸۶ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگ‌کرافت در مسیر دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۲۶ نفر مسافر ورودی و پنج هزار و ۵۶۰ نفر مسافر خروجی بودند.

مقایسه آماری تردد دریایی دو هفته گذشته کیش نشان می‌دهد که سفر به جزیره کیش به تدریج در حال افزایش است به طوری که آمار هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل در حال رشد بوده و میزان سفر دریایی کیش دو هزار نفر افرایش یافته است.

از زمان تجاوز رژیم جنایتکار آمریکا و اسراییل به کشورمان در ۹ اسفندماه سال گذشته تا کنون، تردد هوایی جزیره کیش به عنوان اصلی‌ترین مسیر ارتباطی این جزیره متوقف شده است.

در این مدت، تنها مسیر تردد دریایی کیش بین این جزیره با بنادر چارک و آفتاب برقرار بوده و به جز مقاطع و ساعات محدود حمله به بندرگاه کیش و چارک و نیز مقاطع بروز توفان دریایی، مسیر دریایی کیش با تلاش شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های همواره باز بوده و تردد جریان داشته است.