به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عزت‌اله محمدی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با اشاره به آخرین وضعیت تردد هوایی به جزیره کیش اظهار کرد: تمامی زیرساخت‌های فرودگاهی کیش در بخش‌های فنی، عملیاتی، خدمات ترمینالی و پشتیبانی در آمادگی کامل قرار دارند و فرودگاه بین‌المللی کیش از نظر زیرساختی هیچ محدودیتی برای پذیرش پروازها ندارد.

آمادگی کامل زیرساخت‌های فرودگاهی کیش

محمدی افزود: تمامی واحدهای عملیاتی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل هستند و خدمات ترمینالی نیز بدون محدودیت قابل ارائه است.

ازسرگیری پروازها پس از صدور مجوزهای لازم

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای بازگشایی فرودگاه کیش و از سرگیری پروازها ادامه داد: درحال حاضر پروازها در هیچ یک از جزایر جنوبی کشور برقرار نیست و ازسرگیری پروازها در جزیره کیش نیز همانند دیگر جزایر منوط به صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح و سایر نهادهای مسئول است و به محض ابلاغ این مجوزها، خدمات پروازی در فرودگاه بین‌المللی کیش از سر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش تأکید کرد: پیگیری‌ها برای برقراری پروازها به‌صورت مستمر ادامه دارد و به محض برقراری امنیت و فراهم شدن شرایط لازم، پروازها برقرار خواهد شد.

فعال‌سازی مسیر جایگزین برای تداوم سفر کیشوندان و گردشگران

محمدی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از وقفه در سفر به جزیره کیش و تأکید محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تسهیل سفر کیشوندان و گردشگران گفت: بدین منظور مسیر جایگزین «لامرد–چارک–کیش» با هماهنگی‌های انجام‌شده فعال شده است.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان فرودگاهی لامرد، در تشریح این مسیر افزود: کیشوندان و گردشگران پس از ورود به فرودگاه لامرد، مسیر زمینی ۱۶۰ کیلومتری تا بندر چارک را طی می‌کنند و سپس از طریق شناورهای مسافری تندرو، در مدت‌زمان تقریبی یک ساعت وارد جزیره کیش می‌شوند.

محمدی خاطرنشان کرد: این زنجیره حمل‌ونقل با هدف کاهش وقفه در جابه‌جایی کیشوندان و گردشگران، تسهیل برنامه‌ریزی سفر و تداوم خدمت‌رسانی به گردشگران طراحی و فعال شده است.

اطلاع‌رسانی پیش از سفر، شرط برنامه‌ریزی بهتر

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع از آخرین وضعیت تردد دریایی، از کیشوندان و گردشگران خواست پیش از اقدام به سفر، نسبت به بررسی شرایط جوی و برنامه حرکت شناورها اطمینان حاصل کنند.

بر این اساس، بندرگاه کیش به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره ۴۴۸۸ با پیش‌ شماره ۰۷۶ آماده پاسخ‌گویی به کیشوندان و گردشگران است و اطلاعات لازم درباره وضعیت دریا و برنامه تردد شناورها را ارائه می‌کند.

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