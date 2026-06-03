فرودگاه بینالمللی کیش در انتظار مجوز برای برقراری پروازها/ فعالسازی زنجیره جایگزین تردد کیشوندان و گردشگران از مسیر «لامرد-چارک»
با دستور ویژه محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و در راستای تداوم جریان ایمن سفر به جزیره کیش، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش ضمن اعلام آمادگی زیرساختهای فرودگاهی این جزیره، مسیر جایگزین «فرودگاه لامرد-بندر چارک-کیش» را برای تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران فعال کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عزتاله محمدی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، با اشاره به آخرین وضعیت تردد هوایی به جزیره کیش اظهار کرد: تمامی زیرساختهای فرودگاهی کیش در بخشهای فنی، عملیاتی، خدمات ترمینالی و پشتیبانی در آمادگی کامل قرار دارند و فرودگاه بینالمللی کیش از نظر زیرساختی هیچ محدودیتی برای پذیرش پروازها ندارد.
آمادگی کامل زیرساختهای فرودگاهی کیش
محمدی افزود: تمامی واحدهای عملیاتی و پشتیبانی در آمادهباش کامل هستند و خدمات ترمینالی نیز بدون محدودیت قابل ارائه است.
ازسرگیری پروازها پس از صدور مجوزهای لازم
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای بازگشایی فرودگاه کیش و از سرگیری پروازها ادامه داد: درحال حاضر پروازها در هیچ یک از جزایر جنوبی کشور برقرار نیست و ازسرگیری پروازها در جزیره کیش نیز همانند دیگر جزایر منوط به صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح و سایر نهادهای مسئول است و به محض ابلاغ این مجوزها، خدمات پروازی در فرودگاه بینالمللی کیش از سر گرفته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش تأکید کرد: پیگیریها برای برقراری پروازها بهصورت مستمر ادامه دارد و به محض برقراری امنیت و فراهم شدن شرایط لازم، پروازها برقرار خواهد شد.
فعالسازی مسیر جایگزین برای تداوم سفر کیشوندان و گردشگران
محمدی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای جلوگیری از وقفه در سفر به جزیره کیش و تأکید محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تسهیل سفر کیشوندان و گردشگران گفت: بدین منظور مسیر جایگزین «لامرد–چارک–کیش» با هماهنگیهای انجامشده فعال شده است.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان فرودگاهی لامرد، در تشریح این مسیر افزود: کیشوندان و گردشگران پس از ورود به فرودگاه لامرد، مسیر زمینی ۱۶۰ کیلومتری تا بندر چارک را طی میکنند و سپس از طریق شناورهای مسافری تندرو، در مدتزمان تقریبی یک ساعت وارد جزیره کیش میشوند.
محمدی خاطرنشان کرد: این زنجیره حملونقل با هدف کاهش وقفه در جابهجایی کیشوندان و گردشگران، تسهیل برنامهریزی سفر و تداوم خدمترسانی به گردشگران طراحی و فعال شده است.
اطلاعرسانی پیش از سفر، شرط برنامهریزی بهتر
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع از آخرین وضعیت تردد دریایی، از کیشوندان و گردشگران خواست پیش از اقدام به سفر، نسبت به بررسی شرایط جوی و برنامه حرکت شناورها اطمینان حاصل کنند.
بر این اساس، بندرگاه کیش بهصورت شبانهروزی از طریق شماره ۴۴۸۸ با پیش شماره ۰۷۶ آماده پاسخگویی به کیشوندان و گردشگران است و اطلاعات لازم درباره وضعیت دریا و برنامه تردد شناورها را ارائه میکند.