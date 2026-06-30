آمادگی سایپایدک در آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی سایپایدک، در آستانه برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره)، نشست هماهنگی ستاد خدمات‌رسانی این مراسم به ریاست مهندس رحیم علیشاهی، مدیرعامل سایپایدک و با حضور مهدی بهرامی، رئیس هیأت‌مدیره سایپایدک، علی راشدی، مدیرعامل امداد خودرو سایپا و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد.

در این نشست، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف خدمات پس از فروش، امداد خودرو، تأمین و توزیع قطعات یدکی، پشتیبانی و نمایندگی‌های مجاز سایپا در سراسر کشور تأکید شد.

مهندس علیشاهی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی مناسب در این رویداد عظیم، بر آمادگی کامل تمامی بخش‌های شرکت برای پاسخگویی به نیازهای هموطنان تأکید کرد و از استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود به‌منظور ارائه خدمات سریع، باکیفیت و بدون وقفه در طول برگزاری این مراسم خبر داد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمامی ظرفیت‌های سازمان خدمات پس از فروش سایپا از ۱۲ تا ۱۹ تیرماه در حالت آماده‌باش کامل قرار خواهند گرفت و انبار مرکزی سایپایدک نیز به‌صورت تک‌شیفت کشیک، مسئولیت ارسال به‌موقع قطعات یدکی مورد نیاز شبکه خدمات و ناوگان امدادی را بر عهده خواهد داشت تا در صورت بروز هرگونه نیاز، قطعات مورد نظر در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مراکز خدماتی قرار گیرد.

همچنین مقرر شد ۱۳۵ اکیپ ناوگان امداد خودرو سایپا با استقرار خودروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و نیروهای فنی مجرب در استان‌های تهران، البرز، قم، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی، در محورهای اصلی، مسیرهای پرتردد و مراکز خدماتی حضور فعال داشته باشند. این ناوگان با آمادگی کامل، خدمات امدادی، تعمیرات در محل و در صورت نیاز انتقال خودرو به نزدیک‌ترین نمایندگی مجاز را به هموطنان و زائران ارائه خواهد کرد.

در این جلسه همچنین بر آمادگی کامل شبکه نمایندگی‌های مجاز سایپا در استان‌های هدف تأکید شد و مقرر گردید نمایندگی‌های کشیک با افزایش توان عملیاتی، تأمین قطعات مصرفی و حضور نیروهای متخصص، خدمات تعمیرگاهی، سرویس‌های دوره‌ای، عیب‌یابی و رفع مشکلات فنی خودروها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان ارائه کنند.

سایپایدک در راستای اجرای دستورها و رهنمودهای مدیرعامل محترم گروه خودروسازی سایپا و با هدف ایفای مسئولیت‌های ملی خود، علاوه بر ارائه خدمات خودرویی و اجرت رایگان خدمات تا سقف ۳ میلیون ریال، با انجام هماهنگی‌های لازم، امکانات رفاهی مناسبی از جمله اسکان، پذیرایی و بهره‌مندی از فضای پارکینگ شرکت را برای زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم پیش‌بینی کرده است تا بخشی از نیازهای آنان نیز تأمین شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی، پشتیبانی و ستادی تأکید و مقرر شد در طول اجرای این طرح، روند خدمت‌رسانی به‌صورت مستمر رصد و پایش شود تا در صورت نیاز، تصمیمات لازم برای افزایش کیفیت خدمات و پاسخگویی هرچه بهتر به هموطنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

سایپایدک با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای امدادی، ظرفیت گسترده شبکه خدمات پس از فروش و همکاری نزدیک با امداد خودرو سایپا، تلاش می‌کند با ارائه خدمات سریع، ایمن، باکیفیت و مستمر، زمینه آسایش، رفاه و آرامش خاطر هموطنان و زائران را در طول برگزاری این مراسم فراهم سازد و نقش خود را در خدمت‌رسانی مطلوب به مردم به بهترین شکل ایفا کند.

زائران و هموطنان گرامی در صورت نیاز به خدمات امدادی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با مرکز تماس امداد خودرو سایپا به شماره ۰۹۶۵۵۰ تماس بگیرند. همچنین نمایندگی‌های کشیک سایپا در سراسر کشور در این ایام با آمادگی کامل، خدمات تعمیرگاهی، عیب‌یابی، سرویس‌های دوره‌ای و سایر خدمات فنی مورد نیاز مشتریان را ارائه خواهند کرد.

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