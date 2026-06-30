به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت شل روز سه‌شنبه (نهم تیر) در گزارش سالانه خود درباره چشم‌انداز ال‌ان‌جی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد که به دلیل تمایل کشورها برای استفاده از جایگزین‌های کم‌آلاینده برای زغال‌سنگ و رشد تقاضای برق ازسوی مراکز داده، تقاضای جهانی ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۵۰ حدود ۶۵ درصد افزایش می‌یابد که سهم بیشتر آن متعلق به کشورهای آسیایی است.

شل که بزرگ‌ترین معامله‌گر سوخت جهان است در گزارش خود پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۲۵۰ به حدود ۷۰۰ میلیون تن در سال می‌رسد.

این شرکت بین‌المللی همچنین اعلام کرد که خرید و فروش ال‌ان‌جی در سال ۲۰۲۵ به ۴۲۲ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شد که در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، اما اختلال تردد از تنگه هرمز از زمان آغاز درگیری‌های خاورمیانه حدود یک‌پنجم از عرضه ماهانه ال‌ان‌جی جهان را مختل کرده است.

شل همچنین اعلام کرد که چنانچه تردد از تنگه هرمز تابستان امسال به حالت عادی بازگردد، خرید و فروش جهانی ال‌ان‌جی در سال ۲۰۲۶ می‌تواند مشابه سطح پارسال باشد و سپس در سال ۲۰۲۷ روند افزایشی در پیش گیرد.

سدریک کرمرز، مدیر بخش گاز یکپارچه در شرکت شل، در این گزارش اعلام کرد: درگیری‌های خاورمیانه به سراسر این سیستم شوک وارد کرد و ایجاد اختلال در همه بخش‌های اقتصاد را به دنبال داشت، اما صنعت ال‌ان‌جی انعطاف‌پذیری خود را ثابت کرده و قادر به سازگاری با شرایط متغیر بازار است.

شرکت شل همچنین اعلام کرد که رشد اخیر در عرضه ال‌ان‌جی و زیرساخت‌های گازسازی مجدد، انعطاف‌پذیری بازار را بهبود بخشیده و تأثیر اختلال تردد از تنگه هرمز را محدود کرده است.

افزون‌براین، افزایش تأسیسات تازه مایع‌سازی در آمریکای شمالی، بهبود عملکرد کارخانه‌های موجود و کاهش واردات ال‌ان‌جی آسیا به جبران افت عرضه از خاورمیانه کمک کرده است.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران چشم‌انداز جهانی ال‌ان‌جی را مخدوش کرده، قیمت‌ها را افزایش داده، به تأسیسات صادراتی قطر آسیب رسانده، عرضه ال‌ان‌جی را به تأخیر انداخته و تقاضای خریداران آسیایی را به دلیل رشد قیمت‌ها با تردید روبه‌رو کرده است.

تحلیلگران پیش‌بینی کردند که افزایش قیمت‌ها تقاضای جنوب آسیا را محدود می‌کند و خریداران را به استفاده از منابع جایگزین ال‌ان‌جی یا زغال‌سنگ و گاز سوق می‌دهد.

براساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، واردات ال‌ان‌جی آسیا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با حدود ۴ درصد کاهش به ۱۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است.

با اینکه قیمت‌های نقدی تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا در اوج بحران خاورمیانه به بالای ۲۰ دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسیده است، اما به گفته شل قیمت این فرآورده پس از درگیری‌های روسیه و اوکراین بسیار پایین‌تر از سطح مشاهده‌شده در سال ۲۰۲۲ بود که انعطاف‌پذیری بالای بازار ال‌ان‌جی را نشان می‌دهد.

قیمت‌های نقدی تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا به دلیل خوش‌بینی‌ها درباره پایان‌یافتن درگیری‌های خاورمیانه به ۱۵ دلار و ۳۵ سنت در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید که پایین‌ترین سطح در چهار ماه اخیر است.

پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۱۸۰ میلیون تن ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۳۰ وارد بازار شود که این موضوع دسترسی و مقرون‌به‌صرفه‌بودن گاز را بهبود می‌بخشد و تقاضا را در بازارهای جدید افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جنوب و جنوب شرقی آسیا تا سال ۲۰۵۰ حدود ۴۰ درصد از واردات جهانی ال‌ان‌جی را به خود اختصاص خواهند داد، زیرا کشورهای این مناطق برای تأمین تقاضای روبه‌رشد انرژی، به دنبال جایگزین‌های کم‌آلاینده‌تر برای زغال‌سنگ هستند.

در این گزارش آمده است که در بازارهای آسیایی مانند ژاپن هم مراکز داده به‌عنوان منبع تازه تقاضای برق در حال ظهور هستند.

شرکت شل اعلام کرد که ال‌ان‌جی همچنان نقشی مهم در امنیت انرژی اروپا ایفا می‌کند و با کاهش تولید گاز در این قاره، به ایجاد تعادل در تولید برق تجدیدپذیر کمک خواهد کرد.

تأمین تقاضای روبه‌رشد ال‌ان‌جی به سرمایه‌گذاری قابل‌ توجه در پروژه‌های جدید صادرات ال‌ان‌جی در دهه‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ نیاز دارد، به‌طوری که افزون‌بر پروژه‌های در حال ساخت، سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تن عرضه جدید مورد نیاز است.

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