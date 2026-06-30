به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نشست خبری همایش زرآتی با بیان اینکه اوایل سال گذشته از سامانه نظارتی طراحی و رونمایی شد اما تاکنون رسما فعالیتی نداشته است، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی و همکاری نهادهای اجرایی سامانه نظارتی هنوز فعال نشده و همین موضوع در این مدت به کسب و کارهای این حوزه آسیب وارد کرده و نظارت را کاهش داده است.

وی با اشاره به توقف صدور مجوز کسب و کارها در مقطعی گفت: از بهمن ماه سال 1403 تا خرداد ماه سال 1404 صدور مجوز کسب و کار متوقف شد و در ادامه سال گذشته هم با فراز و نشیب زیادی مواجه بودیم.

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه حوزه طلا به بخش فروش برخط طلای آب‌شده (شمش) و فروش مصنوعات طلا تقسیم شد، ادامه داد: مجوزهای مربوط به فروش مصنوعات طلا پس از وقفه‌ای فعال شده است که این گامی مثبت در جهت ساماندهی بازار محسوب می‌شود.

الفت‌نسب از راه‌اندازی رسمی سامانه نظارتی آنلاین طلا توسط بانک مرکزی در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: معتقدیم که نظارت بر حوزه فعالیت طلای آنلاین باید به صورت آنلاین انجام شود و تاکید داریم که بانک مرکزی باید در حوزه طلا نقش داشته باشد هر چند که این موضوع پذیرفته نشده بود اما در حال حاضر با تغییر مدیریت بانک مرکزی شاهد ورود این نهاد به حوزه طلای آنلاین هستیم.

وی تاکید کرد: تا کنون حدود ۳۴۰ مجوز در این حوزه صادر شده است و با ضوابط جدید همه پلتفرم‌ها باید ذخایر طلایی متناسب داشته باشند و حتی بیشتر از میزان تعهدات ذخیره داشته باشند. بانک مرکزی هم باید هرچه سریع‌تر تعداد خزانه‌های تحویل‌گیرنده طلا را افزایش دهد تا فعالان این حوزه بتوانند در شرایط رقابتی و با دسترسی بهتر به خدمات مورد نیاز، فعالیت خود را ادامه دهند.

همچنین در ادامه این نشست؛ عبدالرضا عسگرخوانی، مدیرعامل انبار هوشمند فلزات گران‌بها بیان کرد: طلا باید رگولاتوری بانک مرکزی را داشته باشد چون پشتوانه پول ملی است.باید ساختار اوراق بهادار داشته باشد و بانک مرکزی، بورس و وزارت صمت طبق یک ساختار باید بتوانند از ذات طلا استفاده کنند، اما هر کدام چون می‌خواهند نظارت حاکمیتی و یک سویه داشته باشند، به مشکل می‌خوریم.

رویداد تخصصی سکوهای برخط طلا(زرآتی)به مدت ۲ روز از ۲۸ مردادماه در سالن همایش های بین المللی رایزن برگزار می شود.

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