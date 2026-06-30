نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان» به شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 242553‌‌‌‌‌‌‌‌/92 مورخ 16‌‌‌‌‌‌‌‌/08‌‌‌‌‌‌‌‌/1392 با موضوع ابلاغ «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان»، با ابلاغ «قانون بانک مرکزی» و تعریف جدید «ذی‌نفع واحد» و مصادیق آن، الزامات گزارشگری تعیین شده در قانون مذکور و نیز تغییر اقتضائات و شرایط مربوط، بازنگری مجدد آیین‌نامه مورد اشاره با هدف انطباق مقرره موصوف با قانون، استانداردها و شرایط روز کشور در دستور کار این بانک قرار گرفت و نسخه اصلاحی جدید تحت عنوان «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری» در شصت و هشتمین جلسه مورخ 19‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/3‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/1405 هیأت عالی بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل یاد شده نسبت به آیین‌نامه قبلی به شرح زیر می‌باشد:

 همسو سازی مصادیق ذی‌نفع واحد بر اساس مصادیق «مالک واحد» وفق «قانون بانک مرکزی»؛

 تغییر مبنای محاسبه حدود تسهیلات و تعهدات کلان از «سرمایه پایه مؤسسه اعتباری» به «سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری» با رویکرد احتیاطی بیشتر؛

 تغییر مبنای آستانه گزارش‌دهی تسهیلات و تعهدات کلان از «10درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری» به «5 درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری»؛

 تعیین موارد تسهیلات و تعهدات مستثنی از حدود مقرر در آیین‌نامه؛

 اصلاح الزامات گزارش دهی و لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان در سامانه‌های عملیاتی وفق ماده (20) قانون بانک مرکزی.

در خاتمه شایان ذکر است با توجه به تغییرات به وجود آمده در دستورالعمل مزبور، این دستورالعمل شش ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

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