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هیچ کمبودی در زمینه نهاد‌های دامی در کشور وجود ندارد

هیچ کمبودی در زمینه نهاد‌های دامی در کشور وجود ندارد
کد خبر : 1806597
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معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت فعلی بسیاری از نهاد‌های دامی در کشور در حال حاضر زیر قیمت جهانی است و هیچ مشکل و کمبودی در زمینه توزیع نهاد‌های دامی در کشور وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی  افزود: سهمیه‌های در حال حاضر در اختیار تولید کنندگان دام و طیور قرار می گیرد برای تولید در ماه‌های آینده است چون ذخایر خوبی در کشور وجود دارد.

وی افزود:  از چند ماه پیش سیاستی را در پیش گرفتیم که بر اساس آن واردکنندگان نهاده های دامی و کالاهای اساسی بعد از اینکه کالای خود را وارد کشور کردند و قبض انبار را تحویل دادند فرایند تخصیص ارزشان آغاز می‌شود این سیاست باعث تسهیل در روند واردات شد و براساس آخرین تصمیم گیری تا شهریور ماه هم این روند ادامه خواهد داشت.

 

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