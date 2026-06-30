در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
١٣ کیلو طلای بابک زنجانی به دبی مرجوع شد/ پیگیر شکایت به پلیس امنیت اقتصادی هستیم
نماینده شرکت طلای «بابک زنجانی» اظهار داشت: ١٣ کیلو گرم طلای متعلق به آقای زنجانی به کشور مبدا یعنی امارات برگشت خورد و دیگر به کشور و مدار تولید مصنوعات طلا برنگشت و تصمیم بر این شد که از این پس در داخل کشور تامین طلا و تولید و ضرب مصنوعات انجام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن کیانی، نماینده شرکت طلای «بابک زنجانی» در نشست خبری «همایش زر آتی» در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره پرونده توقیف ١٣ کیلوگرم طلای زنجانی در فرودگاه امام اظهار داشت: ١٣ کیلوگرم طلای متعلق به آقای زنجانی به کشور مبدا یعنی امارات برگشت خورد و دیگر به کشور و مدار تولید مصنوعات طلا برنگشت و تصمیم بر این شد که از این پس در داخل کشور تامین طلا و تولید و ضرب مصنوعات انجام شود.
وی ادامه داد: پرونده حقوقی توقیف ١٣ کیلو و شکایت به پلیس امنیت اقتصادی همچنان در حال پیگیری است.
کیانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بانک مرکزی در دوره مدیریت قبل اعلام کرد که شرکتهای زنجانی برای فعالیتهای خود مجوزی ندارد، با توجه به این موضوع آیا شرکت طلای متعلق به زنجانی مجوزهای لازم برای فعالیت را دارد؟ گفت: اولین مجوز را در دی ماه سال ١۴٠٣ دریافت کردیم و پس از آن هم مجوزهای دیگر را اخذ کردیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر میزان ذخایر طلای شرکتهای متعلق به زنجانی افزود: امکان اعلام میزان ذخایر طلا را نداریم.