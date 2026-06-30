مجمع عمومی عادی سالانه میدکو برگزار شد/ تشریح عملکرد ۱۴۰۴ و برنامههای توسعهای ۱۴۰۵
مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با حضور ۸۹.۵۸ درصدی سهامداران صبح امروز ۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در محل هتل المپیک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، صبح امروز ۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در محل هتل المپیک با حضور سهامداران برگزار شد.
بر اساس آمار ارائه شده در این مجمع، ۸۰۵ نفر از سهامداران با در اختیار داشتن ۲۷۴ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۶۸۵ سهم در این نشست حضور داشتند که این میزان، ۹۴.۶۰ درصد از کل سهام شرکت را شامل میشود. تعداد کل سهام شرکت نیز ۲۹۰ میلیارد سهم اعلام شد.
گزارش مدیرعامل میدکو از عملکرد سال مالی ۱۴۰۴
علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل میدکو در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، گزارشی از عملکرد مالی، تولیدی و توسعهای هلدینگ ارائه کرد.
عملکرد تولید؛ ثبت بیش از ۱۴.۱۸ میلیون تن محصول
ابراهیمی با اشاره به عملکرد تولیدی میدکو گفت: مجموع تولید شرکت و شرکتهای زیرمجموعه در سال مالی مورد گزارش به ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۱۸ تن رسید.
به گفته وی، بیشترین سهم تولید به کنسانتره سنگآهن با ۵ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۷۲۱ تن، گندله سنگآهن با ۴ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۹۰۵ تن و آهن اسفنجی با ۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۴۸۹ تن اختصاص داشت. همچنین تولید شمش فولاد به یک میلیون و ۹۸۱ هزار و ۷۵۳ تن، شمش چدن به ۷ هزار و ۳۸۴ تن، کک متالورژی به ۳۷۶ هزار و ۵۱۸ تن، کنسانتره زغالسنگ به ۲۵۶ هزار و ۶۹۵ تن، آهک و دولومیت به ۲۲۲ هزار و ۶۱۳ تن، کاتد مس به ۱۴ هزار و ۶۷۸ تن، فروسیلیسیم به ۱۲ هزار و ۳۵۸ تن و لوله مسی به ۳ هزار و ۲۵ تن رسید.
رشد فروش و تمرکز بر بازار داخلی
مدیرعامل میدکو در ادامه با اشاره به عملکرد فروش شرکت اظهار کرد: مجموع فروش محصولات در سال مالی گذشته از ۷.۵ میلیون تن فراتر رفت که ۸۰ درصد آن در بازار داخلی و ۲۰ درصد در بازارهای صادراتی به فروش رسید.
وی افزود: میزان فروش نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته و محصولات صادراتی شامل شمش فولاد، گندله و کنسانتره سنگآهن، کاتد و لوله مسی، فروسیلیسیم، کک متالورژی و قطران بوده است.
پروژههای بهرهبرداری شده در سال ۱۴۰۴
ابراهیمی همچنین از بهرهبرداری چند طرح توسعهای در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تصفیهخانه پساب صنعتی مجتمع بردسیر، تانک لیچینگ مس ۱۵۰ تنی چاهموسی، تانک لیچینگ ۵۰۰ تنی چاهموسی و معدن زغالسنگ ۷ شرقی پروده از جمله پروژههایی هستند که طی سال مالی گذشته به بهرهبرداری رسیدهاند.
پیشرفت طرحهای توسعهای
مدیرعامل میدکو در بخش دیگری از گزارش خود به روند اجرای پروژههای توسعهای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چندین طرح مهم در دست اجراست که در میان آنها پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان با ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی از مهمترین پروژههای هلدینگ به شمار میرود.
وی همچنین از پیشرفت مناسب سایر طرحهای توسعهای در حوزههای فولاد، مس، زیرساخت و تأمین انرژی خبر داد.
عملکرد تولید؛ ثبت بیش از ۱۴.۱۸ میلیون تن محصول
در گزارش ارائهشده به مجمع، مجموع تولید شرکت و شرکتهای زیرمجموعه در سال مالی مورد گزارش ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۱۸ تن اعلام شد. بیشترین سهم تولید مربوط به کنسانتره سنگآهن با ۵ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۷۲۱ تن، گندله سنگآهن با ۴ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۹۰۵ تن و آهن اسفنجی با ۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۴۸۹ تن بود. همچنین تولید شمش فولاد به یک میلیون و ۹۸۱ هزار و ۷۵۳ تن، شمش چدن به ۷ هزار و ۳۸۴ تن، کک متالورژی به ۳۷۶ هزار و ۵۱۸ تن، کنسانتره زغالسنگ به ۲۵۶ هزار و ۶۹۵ تن، آهک و دولومیت به ۲۲۲ هزار و ۶۱۳ تن، کاتد مس به ۱۴ هزار و ۶۷۸ تن، فروسیلیسیم به ۱۲ هزار و ۳۵۸ تن و لوله مسی به ۳ هزار و ۲۵ تن رسید.
رشد فروش و تمرکز بر بازار داخلی
بر اساس گزارش مدیران میدکو، مجموع فروش محصولات شرکت در سال مالی گذشته از ۷.۵ میلیون تن فراتر رفت که ۸۰ درصد آن در بازار داخلی و ۲۰ درصد در بازارهای صادراتی به فروش رسید. همچنین میزان فروش نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافت. محصولات صادراتی شامل شمش فولاد، گندله سنگآهن، کنسانتره سنگآهن، کاتد و لوله مسی، فروسیلیسیم، کک متالورژی و قطران بوده است.
پروژههای بهرهبرداریشده در سال ۱۴۰۴
در جریان مجمع اعلام شد که چند طرح توسعهای در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیده است. از جمله این پروژهها میتوان به تصفیهخانه پساب صنعتی مجتمع بردسیر، تانک لیچینگ مس ۱۵۰ تنی سال چاهموسی، راهاندازی تانک لیچینگ جدید ۵۰۰ تنی در سال چاهموسی و بهرهبرداری از معدن زغالسنگ ۷ شرقی پروده اشاره کرد.
عملکرد سهام در بازار سرمایه
در ادامه گزارش، روند ارزش بازار و عملکرد سهام میدکو در مقایسه با شاخص کل بورس نیز ارائه شد. بر اساس نمودارهای ارائهشده، سهام میدکو پس از نوسانات بازار، در ماههای اخیر روندی صعودی را تجربه کرده و عملکرد آن در مقایسه با شاخص کل بهبود یافته است. همچنین در جمعبندی عملکرد بازار سرمایه اعلام شد که بازدهی سهام میدکو از مجمع سال ۱۴۰۳ تا مجمع سال ۱۴۰۴ به ۷۱ درصد رسیده که بیانگر بهبود ارزش شرکت برای سهامداران است.
پیشرفت پروژههای در دست اجرا
مدیران میدکو همچنین گزارشی از روند اجرای طرحهای توسعهای ارائه کردند. بر این اساس، پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان تاکنون ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در شمار مهمترین پروژههای در دست اجرای این هلدینگ قرار دارد.
عملکرد مالی و سودآوری
مدیران میدکو در گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ اعلام کردند درآمد تلفیقی شرکت به ۹۳ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین سود خالص تلفیقی با ثبت ۲۰ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان و حاشیه سود خالص ۲۲.۳ درصدی، بیانگر تداوم سودآوری مناسب مجموعه در سال مالی گذشته است.
در ادامه گزارش مالی، اعلام شد سود سال مالی شرکت اصلی ۲ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان و سود تلفیقی ۲ هزار و ۷۹ میلیارد تومان بوده که با احتساب سود انباشته، سود قابل تقسیم شرکت اصلی به ۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، سود قابل تقسیم نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته و معادل ۱۳۳ ریال به ازای هر سهم پیشنهاد شده است.
پروژههای در حال اجرا
میدکو همچنین گزارشی از روند پیشرفت پروژههای توسعهای خود ارائه کرد. بر اساس این گزارش، پروژههایی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، کارخانه اکسیژن چاهفیروزه، مگامدول بردسیر، لیچینگ ۲۰۰ تنی چاهموسی، بازیابی پساب مجتمع جلالی، جمعآوری و تصفیه فاضلاب کرمان، خطوط انتقال پساب به مجتمع فولاد سیرجان ایرانیان و مجتمع فولاد زرند و نیز کارخانه ککسازی با پیشرفت فیزیکی بین ۲۵ تا ۸۶ درصد در حال اجرا هستند و پس از بهرهبرداری، ظرفیت تولید و زیرساختهای صنعتی گروه را تقویت خواهند کرد.
مسئولیتهای اجتماعی
در بخش مسئولیت اجتماعی، مدیران میدکو به همکاری با سازمانهای مردمنهاد و خیریه، حمایت از مراکز درمانی، دانشگاههای علوم پزشکی، هلال احمر، سازمان آتشنشانی و ستاد دیه استان کرمان اشاره کردند. همچنین عضویت میدکو در پیمان جهانی سازمان ملل متحد (UN Global Compact) در حوزه مسئولیت اجتماعی از سال ۱۴۰۳، بهعنوان یکی از اقدامات شاخص این شرکت مطرح شد. اجرای پروژههای ایمنسازی، بهسازی راهها و رفع نقاط حادثهخیز نیز از دیگر برنامههای اجتماعی میدکو عنوان شد.
افتخارات و دستاوردها
در این مجمع، بخشی از مهمترین افتخارات میدکو نیز مرور شد. کسب رتبه ۳۵ در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران (IMI-100)، دریافت تندیس زرین مدیریت دانشی، تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی و تندیس زرین جایزه مسئولیت اجتماعی انجمن مدیریت ایران از جمله مهمترین عناوین و افتخاراتی بود که مدیران شرکت به آن اشاره کردند.
برنامههای راهبردی میدکو در سال ۱۴۰۵
مدیرعامل میدکو، در ادامه مجمع گزارش برنامهها و اهداف راهبردی این هلدینگ در سال ۱۴۰۵ را ارائه کرد. بر اساس این برنامه، دستیابی به بیشترین ظرفیت فعال تولید فولاد کشور، خودکفایی در تأمین آب و برق، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری بهعنوان چهار هدف اصلی شرکت تعیین شده است.
در بخش تولید، میدکو هدفگذاری کرده با اتکاء به ظرفیت فعال ۴ میلیون تنی فولاد، جایگاه خود را در صنعت فولاد کشور تقویت کند. همچنین در حوزه انرژی، راهاندازی نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیا، توسعه نیروگاه خورشیدی فولاد بوتیای ایرانیان با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و توسعه تصفیهخانه فاضلاب کرمان برای افزایش پایداری تأمین آب و برق در دستور کار قرار دارد.
در حوزه توسعه زنجیره ارزش نیز راهاندازی واحد احیای مستقیم فولاد بوتیای ایرانیان، توسعه اسلبسازی این شرکت و راهاندازی کوره قوس الکتریکی فولاد زرند ایرانیان از مهمترین برنامههای پیشبینیشده است. همچنین بهینهسازی لجستیک از طریق سوآپ داخلی و اتحادهای راهبردی و اصلاح ساختار مالی و چابکسازی فولاد زرند ایرانیان بهعنوان مهمترین اقدامات برای افزایش بهرهوری دنبال خواهد شد.
برنامه تولید و عملیات معدنی
بر اساس گزارش ارائهشده، میدکو در سال ۱۴۰۵ اجرای ۸۰ میلیون تن عملیات معدنی را هدفگذاری کرده که شامل استخراج ۱۰ میلیون تن ماده معدنی و ۷۰ میلیون تن باطلهبرداری است.
همچنین اعلام شد شرکتهای تابعه میدکو در چهار ماه نخست سال جاری با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی و جنگ تحمیلی، رشد ۳۰ درصدی تولید را محقق کردهاند و همزمان افزایش فروش و سودآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پایداری عملیاتی این هلدینگ را نشان میدهد.
در ادامه مجمع، سهامداران صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، گزارش معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و سایر دستورهای جلسه را به تصویب رساندند.
همچنین مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودهکاران به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی آینده انتخاب شدند. حقالزحمه حسابرس نیز با افزایش نسبت به سال قبل به دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید.
در بخش تقسیم سود، با توجه به سود قابل تقسیم شرکت، سهامداران با پیشنهاد هیئتمدیره مبنی بر توزیع دو هزار میلیارد تومان سود موافقت کردند که بر این اساس، به ازای هر سهم ۶۹ ریال سود نقدی میان سهامداران توزیع خواهد شد.
در ادامه، حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و اعضای کمیتههای حاکمیتی با افزایش نسبت به سال گذشته به تصویب رسید و پاداش شش میلیارد تومانی هیئتمدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ نیز مورد موافقت مجمع قرار گرفت.
مجمع همچنین بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکت را با افزایش قابل توجه نسبت به سال گذشته به ۲۰۰ میلیارد تومان تصویب کرد تا در حوزههایی همچون آموزش، سلامت و سایر برنامههای عامالمنفعه هزینه شود.
در پایان نیز اعضای اصلی و علیالبدل هیئتمدیره برای دوره جدید انتخاب و اختیار انجام تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه مجمع به مدیرعامل شرکت تفویض شد.