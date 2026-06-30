به گزارش ایلنا، امروز سه‌‎شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۳۰۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۵ هزار و ۹۷۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۸ هزار و ۲۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۶ هزار و ۷۵۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۱۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۷۴۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۹۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۷۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۶۶۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۴۷۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۸ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۹۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ هزار و ۱۴۸ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۵۰۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۶۴۳ تومان است.