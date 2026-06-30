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اقدامات شبکه بانکی در ایام تشییع رهبر شهید

اقدامات شبکه بانکی در ایام تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1806509
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مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده شعب کشیک برای عرضه خدمات به مشتریان در استان تهران فعال و روز دوشنبه همه بانک‌ها در کشور تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، مریم آقایی درباره تمهیدات ویژه بانک‌ها برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: اسامی شعب کشیک در روز‌های شنبه و یکشنبه از طریق کانون بانک‌های دولتی و خصوصی اطلاع رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: روز دوشنبه و همزمان با تعطیل رسمی در کشور همه بانک‌ها تعطیلند، در قم در روز سه شنبه و در مشهد نیز در روز پنجشنبه همه شعب تعطیل هستند.

آقایی افزود: در مراسم تشییع و در مسیر مراسم علاوه بر خودپرداز‌های بانکی، خودپرداز‌های سیار نیز خدمات بانکی عرضه می کنند و وجه نقد نیز تا سقف ۵۰۰ هزار تومان برای مردم قابل دریافت است.‌

وی درباره سامانه‌های فعال بانک‌ها در هفته آینده گفت: سامانه کارت به کارت بانکی و سامانه انتقال وجه آنی هفته آینده به صورت ۲۴ ساعته فعالند و سامانه ساتنا و چکاوک در روز‌های شنبه و یکشنبه طبق روال عادی فعال بوده و دوشنبه تعطیل است.

آقایی افزود: سامانه پایا نیز در سه روز ابتدایی هفته آینده طبق روال عادی فعال است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی درباره بانک‌هایی که دچار حمله سایبری شدند، گفت: در بانک تجارت تمامی اختلال‌ها برطرف شده و در دو بانک ملی و صادرات انتقال وجه و خرید کارتی بدون مشکل فعال است.

وی افزود: مشتریان این دو بانک با مراجعه به شعب می‌توانند مبلغ مورد نظر خود را بدون سقف و به صورت غیر حضوری تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان جابه جا کنند.

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