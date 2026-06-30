آمادهباش کامل برای ارائه خدمات مطلوب به تشییعکنندگان امام شهید
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آمادهباش کامل این شرکت برای ارائه خدمات مطلوب به تجمع میلیونی آیین وداع با امام شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا از آبفای تهران، «علیرضا جزءقاسمی» با عرض تسلیت دوباره شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: در شرایطی که عاشقان و دلسوختگان امام شهید، خود را برای حضور در تجمع چند میلیون نفری آیین وداع مهیا میکنند، شرکت آب و فاضلاب استان تهران از ابتدای آغاز بهکار ستاد وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید، فعالیتهای خود را برای ارائه خدمات مطلوب به تشییعکنندگان با تشکیل ستاد تصمیمسازی و تقسیم وظایف خدمات آبرسانی و تامین آب و برگزاری نشستهای منظم ستادی و منطقهای متمرکز کرده است.
وی با اشاره به آمادهسازی و ایجاد زیرساختهای در دسترس و مناسب آبرسانی و دفع بهداشتی فاضلاب در نقاط اصلی برگزاری آیین وداع، افزود: تاکنون اقدامهای خوبی در این زمینه انجام شده است و نظارت و بازرسیهای مستمر برای تکمیل فعالیتها تا زمان آغاز این آیین باشکوه و ارائه خدمات مطلوب به تشییعکنندگان در حین روزهای وداع و تشییع ادامه خواهد داشت.
وی نصب کلکتورهای متعدد در مسیرهای برگزاری آیین و *پایش و کنترل مداوم و مستمر کیفی آب شرب*، استقرار دستکم ۲۲۰تانکر سیار آبرسانی و آمادهسازی زیرساخت و تامین آب سرویسهای بهداشتی را ازجمله اقدامهای انجام شده برشمرد و اظهار داشت: تمامی گروههای عملیاتی، امدادی و فنی شرکت آبفای استان تهران با امکان استفاده حداکثری از ظرفیتهای زیرساختی و اجرایی برای ارائه بهترین و باکیفیتترین خدمات در حالت آمادهباش قرار دارند تا در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط و همپای سایر مجموعههای خدماتی، به تشییعکنندگان خدماترسانی کنند.
بهگفته جزءقاسمی، تامین امکانات مناسب برای آبرسانی سیار، تامین آب موکبها و شهرکهای زائران و اقدامهای متنوع فرهنگی ازجمله تهیه و توزیع بروشورهایی با مضامین مذهبی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در میان تشییعکنندگان از دیگر برنامههای پیشبینی شده آبفای استان تهران برای آیین وداع با رهبر شهید است.