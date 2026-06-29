طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونت باری آرنا پلاس با استاندارد ۸۵ گانه و قیمت قطعی
آرنا پلاس ایرانخودرو دیزل یک کامیونت شش تنی مناسب حملونقل شهری و بینشهری است که با موتور دیزلی کممصرف و توان مناسب، برای توزیع کالا و باربری طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، شرکت ایرانخودرو دیزل از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه دهم تیرماه، طرح فروش نقدی و اقساطی کامیون باری آرنا پلاس مدل ۱۴۰۵ با استاندارد ۸۵ گانه و قیمت قطعی را با شرایط پرداخت مرحلهای اجرا میکند.
جزییات عرضه این محصول به شرح جدول زیر است:
طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونت باری آرنا پلاس با استاندارد 85 گانه و قیمت قطعی
آرنا پلاس ایرانخودرو دیزل یک کامیونت شش تنی مناسب حملونقل شهری و بینشهری است که با موتور دیزلی کممصرف و توان مناسب، برای توزیع کالا و باربری طراحی شده است.
این خودرو با کابین راحت و تجهیزات ایمنی استاندارد، گزینهای اقتصادی و قابلاعتماد برای کسبوکار محسوب میشود.
امکان ثبتنام در این طرح از طریق وبسایت ایرانخودرو دیزل به نشانی esale.ikd.ir فراهم خواهد بود.