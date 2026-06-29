همدان میزبان پروزه های جدید توسعه شبکه ایرانسل شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در استان همدان، امروز ۸ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان، حمید ملانوری استاندار همدان، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، دکتر محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر عباس صادقی پوریانی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان همدان، عباس صوفی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و جمعی از مدیران ایرانسل، در قالب جلسه شورای اداری استان همدان، در محل استانداری برگزار شد.

در این مراسم، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایرانسل در استان همدان شامل افتتاح سایت نسل پنجم ارتباطی (5G) در شهر همدان و بهره‌برداری از یک سایت ارتباطی روستایی در روستای باباعلی در بخش صالح‌آباد شهرستان بهار، برای پوشش روستاهای باباعلی و قشلاق همه‌کسی، با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی، به نمایندگی از سایر پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در استان، به بهره‌برداری رسید.

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