تمهیدات ویژه سوخترسانی در آستانه تشییع
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از آمادگی این شرکت برای تأمین پایدار سوخت در آستانه برگزاری مراسم تشییع میلیونی قائد شهید خبر داد و گفت: تمهیدات ویژهای برای خدمترسانی به جمعیت میلیونی شرکتکننده در این مراسم اندیشیده شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر، با اشاره به تمهیدات ویژه برای تأمین پایدار سوخت در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: قرار است یکی از گستردهترین عملیاتهای حملونقل در تاریخ کشور انجام شود، عملیاتی که در آن میلیونها نفر از طریق جاده، ریل و ناوگان هوایی به شهرهای تهران، قم و مشهد منتقل میشوند.
وی افزود: با توجه به حجم بیسابقه جابهجایی جمعیت، تأمین پایدار سوخت برای خودروهای شخصی، اتوبوسها، ناوگان عمومی، قطارها و هواپیماها در دستور کار ویژه قرار گرفته است. بر همین اساس، از چند روز قبل، برنامهریزیهای لازم برای تأمین سوخت انجام و تولید در پالایشگاهها به حداکثر رسیده است. همچنین ذخیرهسازی مناسب سوخت در مراکز تجمع جمعیت انجام شده است تا روند سوخترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
بسیج ۱۷ هزار خودروی سوخترسان و افزایش ظرفیت جایگاهها
معاون وزیر نفت تصریح کرد: به دلیل تراکم بالای جمعیت و محدودیتهای ترافیکی، احتمال بروز چالش در انتقال سوخت وجود دارد. به همین منظور، ناوگان حملونقل سوخت کشور بهصورت گسترده بسیج شده است و ۱۷ هزار دستگاه خودروی سوخترسان برای پوشش نقاط کانونی جمعیتی متمرکز شدهاند.
عظیمیفر ادامه داد: تعداد جایگاههای عرضه سوخت افزایش یافته است و حدود ۶۰ دستگاه سوخترسان سیار در کنار جایگاههای موجود مستقر شدهاند تا روند سوختگیری با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین محدودیتهایی که در سالهای گذشته برای مدیریت مصرف سوخت اعمال شده بود، از جمله سقف سوختگیری و محدودیت کارت جایگاه، بهگونهای تنظیم میشود که زمان انتظار در جایگاهها به حداقل برسد.
تأکید بر همکاری مردم و استفاده از حملونقل عمومی
وی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساختهای حملونقل کشور از قبل برای چنین حجم عظیمی از جابهجایی طراحی نشده است و با در نظر گرفتن آسیبهای اخیر به برخی تأسیسات پالایشی در جریان حملات دشمن، نیازمند همراهی مردم هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر استفاده حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: از سفر با خودروهای تکسرنشین خودداری و ظرفیت خودروها تکمیل شود، پیش از خروج از مبدأ، باک خودروها بهطور کامل پر و در زمان توقفهای طولانی و ترافیک، خودروها خاموش شوند. پس از رسیدن به تهران، از پارکینگهای تعیینشده استفاده و تردد درونشهری با ناوگان حملونقل عمومی رایگان انجام شود.
عظیمیفر با قدردانی از همکاری مردم گفت: با توجه به تراکم جمعیت، بروز صف در جایگاههای سوخت اجتنابناپذیر است و صبوری و آرامش شهروندان نقش مهمی در مدیریت شرایط و تأمین پایدار سوخت دارد.