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همدان روی موج سرعت؛ توسعه شبکه همراه اول از شهر تا روستا

همدان روی موج سرعت؛ توسعه شبکه همراه اول از شهر تا روستا
کد خبر : 1806255
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در جریان برگزاری این سفر استانی، یک سایت نسل پنجم (5G) دیگر در مرکز شهر همدان راه‌اندازی شد تا مجموع سایت‌های ارتباطی این نسل در این استان به ۱۰ برسد. همچنین یک سایت ارتباطی مبتنی بر نسل‌های نوین در شهرستان رزن از محل طرح خدمات عمومی اجباری روستایی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، همراه اول از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در توسعه شبکه استان همدان سرمایه‌گذاری کرده و همزمان با سفر وزیر ارتباطات، پروژه‌های جدید خود را به‌صورت نمادین افتتاح کرد.

در جریان برگزاری این سفر استانی، یک سایت نسل پنجم (5G) دیگر در مرکز شهر همدان راه‌اندازی شد تا مجموع سایت‌های ارتباطی این نسل در این استان به ۱۰ برسد. همچنین یک سایت ارتباطی مبتنی بر نسل‌های نوین در شهرستان رزن از محل طرح خدمات عمومی اجباری روستایی به بهره‌برداری رسید.

با اجرای این پروژه، ۹۰۴ نفر از جمعیت روستای عین‌آباد رزن به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند و پوشش ارتباطی این منطقه به شکل محسوسی ارتقا یافت.

http://mci.ir/-4UW1PJ

@mcinews

 

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