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سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد
کد خبر : 1806236
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وزیر نفت در حکمی امید شاکری را به‌عنوان سرپرست شرکت صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم محسن پاک‌نژاد آمده است: 

«نظر به تجارب، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از توانمندی‌های همکاران محترم صنعت پتروشیمی، تمشیت دقیق امور و مأموریت‌های شرکت با جدیت دنبال شود.

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه ایزد منان خواستارم.»

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