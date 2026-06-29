سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد
وزیر نفت در حکمی امید شاکری را بهعنوان سرپرست شرکت صنایع پتروشیمی منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم محسن پاکنژاد آمده است:
«نظر به تجارب، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت بهعنوان سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب میشوید.
انتظار میرود با توکل به خداوند متعال و بهرهگیری از توانمندیهای همکاران محترم صنعت پتروشیمی، تمشیت دقیق امور و مأموریتهای شرکت با جدیت دنبال شود.
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه ایزد منان خواستارم.»