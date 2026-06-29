به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در سه ماهه نخست سال 1405، علی‌رغم استمرار جنگ تحمیلی و شرایط موجود در کشور، در راستای ارائه خدمات به مشتریان با فعال بودن صددرصدی شعب و ارائه خدمات به مشتریان، روند اعطای تسهیلات ازدواج را با پرداخت 4.2 همت در قالب 12هزار و507 فقره تداوم بخشید.

بانک تجارت همچنین در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در فصل بهار 1405، روند اعطای تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان را با اعطای بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال در قالب 6 هزار 838 فقره ادامه داد.

براساس این خبر بانک تجارت در خرداد‌ماه 1405 مجموعا بالغ بر 16 هزار و 558 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب 6496 فقره به متقاضیان پرداخت کرده است.

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