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بانک تجارت با اعطای 4.8 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از خانواده‌های ایرانی حمایت کرد

بانک تجارت با اعطای 4.8 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از خانواده‌های ایرانی حمایت کرد
کد خبر : 1806211
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بانک تجارت در ادامه حمایت از بنیان خانواده و پشتیبانی زوج‌های جوان، در بهار 1405 مجموعا بالغ بر 48 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب 19هزار و 345 فقره به متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در سه ماهه نخست سال 1405، علی‌رغم استمرار جنگ تحمیلی و شرایط موجود در کشور، در راستای ارائه خدمات به مشتریان با فعال بودن صددرصدی شعب و ارائه خدمات به مشتریان، روند اعطای تسهیلات ازدواج را با پرداخت 4.2 همت در قالب 12هزار و507 فقره تداوم بخشید.

بانک تجارت همچنین در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در فصل بهار 1405، روند اعطای تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان را با اعطای بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال در قالب 6 هزار 838 فقره ادامه داد.

براساس این خبر بانک تجارت در خرداد‌ماه 1405 مجموعا بالغ بر 16 هزار و 558 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب 6496 فقره به متقاضیان پرداخت کرده است.

 

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