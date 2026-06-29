گمرک دستور بازنگری ارزش اظهارنامههای ترخیصشده موبایل را صادر کرد
دفتر ارزش گمرک ایران دستور بازنگری ارزش اظهارنامههای ترخیصشده تلفن همراه را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، گمرک ایران با هدف اطمینان از اجرای دقیق مقررات و بهروزرسانی بانک اطلاعات ارزش، دستور بازنگری و رسیدگی مجدد به ارزش اظهارنامههای ترخیصشده تلفن همراه و موبایلوارههای فاقد شناسه TSC را صادر کرد.
بر اساس بخشنامه مدیرکل دفتر ارزش گمرک ایران، تمامی پروندههای ترخیصشده مربوط به گوشی تلفن همراه و موبایلوارهها در بازه زمانی 12 اسفند 1404 تا 30 خرداد 1405 که بدون اخذ شناسه TSC عینی ایجادشده توسط دفتر ارزش، تعیین ارزش و ترخیص شدهاند، باید مجدداً مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرند.
مطابق این بخشنامه، در فرآیند بازبینی، رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 751840 مورخ 5 شهریور 1402 الزامی است. همچنین گمرکات اجرایی موظف شدهاند با بررسی انطباق شناسههای ارزش TSC درجشده در بانک اطلاعات ارزش و با رعایت شرط همزمانی پروفرم، نسبت به انجام بررسیهای لازم اقدام کنند.
بر این اساس، در موارد وجود اختلاف، اطلاعات کامل کالای مورد نظر به همراه مستندات استنادی باید در قالب جدول موضوع بخشنامه شماره 366982 مورخ 23 خرداد 1402 به دفتر ارزش گمرک ایران ارسال شود تا ضمن رسیدگی، اصلاحات لازم اعمال و شناسههای جدید در بانک اطلاعات ارزش ایجاد و بهروزرسانی شود.