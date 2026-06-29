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ثبت‌سفارش واردات روغن خام و پالم از ۱۰ تیر

ثبت‌سفارش واردات روغن خام و پالم از ۱۰ تیر
کد خبر : 1806091
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­به گفته معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت‌سفارش واردات روغن خام و پالم از ۱۰ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت‌سفارش واردات روغن خام شامل کلزا، سویا و آفتابگردان و همچنین روغن پالم از ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به‌صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از مبادی مختلف شمالی، شرقی و غربی کشور انجام می‌شود.

همچنین مطابق مصوبه دولت، ثبت‌سفارش این مرحله همانند نوبت قبل بدون اعمال سقف سابقه واردات برای بازرگانان خواهد بود.

اعتبار ثبت‌سفارش کالاهای مذکور تا پایان شهریور سال جاری تعیین شده و قابل تمدید نخواهد بود؛ از این‌رو واردکنندگان باید با برنامه‌ریزی مناسب، تا پیش از پایان مهلت تعیین‌شده برای خرید، حمل و ترخیص کالا اقدام کنند.

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