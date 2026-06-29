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هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و افغانستان طی سه سال آینده

هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و افغانستان طی سه سال آینده
کد خبر : 1806057
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رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: حجم مبادلات دو کشور در سال ۱۴۰۴ به ۲.۷ میلیارد دلار رسید و هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری طی سه سال آینده دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا، حسین روستایی ‌رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان (کابل) اظهار کرد: با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر پنجمین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است، حجم مبادلات دو کشور در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: انتظار می‌رود با تقویت همکاری‌های صنعتی و معدنی، هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری روابط اقتصادی دو کشور طی ۳ سال آینده محقق گردد.

 

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