به گزارش ایلنا، حسین روستایی ‌رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان (کابل) اظهار کرد: با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر پنجمین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است، حجم مبادلات دو کشور در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: انتظار می‌رود با تقویت همکاری‌های صنعتی و معدنی، هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری روابط اقتصادی دو کشور طی ۳ سال آینده محقق گردد.