۴ مشتری آسیایی برای نفت ایران به شرط لغو تحریم بانکی

محسن قمصری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت بازار و فروش نفت ایران در پی مذاکرات اخیر با امریکا اظهار داشت: باتوجه به لغو تحریم نفت ایران در مدت ۶۰ روزه قاعدتا کشورهای زیادی علاقمند به خرید نفت از ایران هستند اما علاوه بر موضوع فروش مسئله بانکی نیز مهم است یعنی باید ببینیم تحریم‌های بانکی هم برداشته خواهد شد یا خیر.

وی با بیان اینکه لغو تحریم بانکی و مبادلات مالی متضمن صادرات نفت است، گفت: شرط اصلی صادرات نفت لغو تحریم بانکی و فراهم شدن شرایط عادی برای مبادلات مالی است.

مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره اینکه باتوجه به مذاکرات اخیر با مقامات نفتی هند آیا می‌توان روی بازار این کشور حساب کرد، گفت: اگر موضوع بانکی حل شود می‌توانیم روی هند حساب کنیم هرچند یکی از پالایشگاه‌های این کشور توسط روسیه خریداری شده، بنابراین سهم بازار این کشور برای ایران کاهش یافته است.

وی درباره بازار چین نیز تصریح کرد: چین افزایش خرید ندارد اما ۱۰ درصد نیاز خود را از ایران تامین می‌کند در هر حال با لغو تحریم صادرات و در صورت لغو تحریم بانکی صادرات به این کشور نیز تسهیل خواهد شد.

قمصری تاکید کرد: در صورت لغو تحریم بانکی غیر از چین و هند؛ کره جنوبی و ژاپن نیز می‌توانند مشتری نفت ایران و علاقمند به واردات از ایران هستند اما با تاکید بر اینکه تحریم بانکی لغو شود، زیرا این دو کشور در شرایط ریسکی وارد معامله نمی‌شوند.

وی درباره شکننده بودن نتیجه مذاکرات بیان کرد: مسایل سیاسی قابل پیش بینی نیست اما واقعیت اینکه امریکا هیچگاه صادق نیست و به وعده‌هایش عمل نمی‌کند، درواقع تنها بدنبال منافع خود است.

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