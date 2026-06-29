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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1805960
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نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۶ هزار و ۹۵۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز ۱۶۷ هزار و ۳۰۷ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۶ هزار و ۹۵۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۵ هزار و ۶۳۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۷ هزار و ۳۰۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۵ هزار و ۸۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۶۵۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۰۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۸۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۶۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۴۱۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۵ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۸۵۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ هزار و ۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۶۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۸۳۵ تومان است

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