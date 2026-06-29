هاشم خانی:
هیچ کشوری بدون حل مناقشات با آمریکا و اروپا به توسعه اقتصادی نرسیده است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرصت ایران برای کسب امتیازات مؤثر در مذاکرات با آمریکا محدود است، گفت: آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده بهتنهایی نمیتواند گشایش قابلتوجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند و تنها رفع محدودیتهای تجاری یا توسعه سرمایهگذاری مشترک میتواند آثار پایدار اقتصادی به همراه داشته باشد.
میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص توافق ایران و آمریکا و آثار و پیامدهای اقتصادی این موضوع اظهار کرد: در خصوص توافق و آثار آن بر روی اقتصاد باید موضوع را از چند جهت بررسی کرد و بحث پنجره زمانی این توافق موضوع مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود. به نظر میرسد پنجره زمانی ایران برای دریافت امتیازات مناسب از ایالات متحده، تا پیش از انتخابات میاندورهای کنگره و سنای آمریکا در اوایل آبانماه باشد.
وی افزود: تا آن زمان ممکن است دولت آمریکا برای کنترل قیمت نفت و افزایش شانس موفقیت سیاسی خود، انعطاف بیشتری در مذاکرات نشان دهد، اما پس از آن احتمال اعطای امتیازات بهمراتب کمتر خواهد شد.
هاشمخانی ادامه داد: با گذشت زمان، کشورهای مختلف مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ایجاد میکنند، منابع جدیدی برای تأمین نفت و محصولات پتروشیمی مییابند و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مسیرهای صادراتی خود را متنوع خواهند کرد؛ بنابراین قدرت چانهزنی ایران بهتدریج کاهش مییابد.
آزادسازی داراییها کافی نیست
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: آنچه تاکنون در حوزه اقتصادی توافق شده، عمدتاً به آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده دولت و بانک مرکزی محدود بوده که اگر چه اقدام مثبتی است، اما تنها میتواند بخش کوچکی از خسارات اقتصادی ناشی از جنگ را جبران کند.
وی افزود: آثار اقتصادی جنگ هنوز بهطور کامل در بخشهایی مانند؛ صنعت، انرژی، برق و گاز نمایان نشده و بهتدریج آشکار خواهد شد؛ بنابراین منابع آزادشده پاسخگوی این خسارات نخواهد بود.
شرط ایجاد گشایش اقتصادی
هاشمخانی اظهار کرد: زمانی میتوان انتظار آثار مثبت و پایدار اقتصادی داشت که یا بخشی از محدودیتها و تحریمهای تجاری و اقتصادی علیه ایران برداشته شود، یا سطح روابط تجاری میان ایران و آمریکا بهگونهای افزایش یابد که شرکتهای آمریکایی امکان سرمایهگذاری در ایران را پیدا کنند.
وی افزود: افزایش تجارت و سرمایهگذاری مشترک باعث میشود شرکتهای آمریکایی نیز در تداوم روابط اقتصادی ذینفع باشند و همین موضوع میتواند به پایداری توافق کمک کند.
کاهش محاصره اقتصادی بهتنهایی تحولآفرین نیست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار کاهش محدودیتهای تجاری گفت: رفع نسبی محاصره اقتصادی میتواند منافعی برای کشور داشته باشد، اما در شرایط فعلی همچنان ریسک تجارت با ایران بالاست و هر لحظه امکان ایجاد محدودیت برای مبادلات تجاری وجود دارد.
وی افزود: در بهترین حالت، کاهش محدودیتهای فعلی تنها بخشی از خسارات اقتصادی جنگ را جبران میکند و نباید انتظار داشت بدون توسعه توافق در حوزه تجارت و سرمایهگذاری، تحول چشمگیری در اقتصاد کشور رخ دهد.
تجربه جهانی توسعه اقتصادی
هاشمخانی اظهار کرد: بررسی تجربه ۸۰ سال گذشته نشان میدهد تقریباً همه کشورهایی که به رشد و توسعه اقتصادی دست یافتهاند، پیش از آن مسائل خود را با آمریکا و اروپا مدیریت یا حلوفصل کردهاند.هاشمخانی: هیچ کشوری بدون حل مسائل با آمریکا و اروپا به توسعه اقتصادی نرسیده است
وی افزود: چین، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، تایوان، مالزی، ترکیه و برزیل، هر یک با وجود اختلافات و شرایط متفاوت، پیش از دستیابی به جهش اقتصادی توانستند روابط خود را با اقتصادهای بزرگ جهان سامان دهند و از این مسیر به توسعه اقتصادی برسند.