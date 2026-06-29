خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ بانک مرکزی به انتخاب شرکت فناوری اطلاعات چهار بانک

پاسخ بانک مرکزی به انتخاب شرکت فناوری اطلاعات چهار بانک
کد خبر : 1805934
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: ادعاهای مطرح‌شده درباره نقش این بانک در انتخاب شرکت فناوری اطلاعات بی‌اساس است

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با رد اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره پیامدهای اختلالات اخیر چهار بانک کشور، تأکید کرد که برخی ادعاها و اتهام‌زنی‌ها فاقد هرگونه مستندات بوده و موجب تشویش افکار عمومی‌می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است:

پس از بروز اختلال در چهار بانک و بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی، بانک‌ها مجاز شدند برای بازگرداندن سریع‌تر پایداری خدمات، از ظرفیت سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.

بانک مرکزی تصریح کرد که هیچ نقشی در انتخاب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نداشته و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده خود بانک‌ها و در چارچوب ضوابط مربوط بوده است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت خاص، کاملا بی‌پایه است و انتشار چنین مطالبی بدون ارائه سند، به اعتماد عمومی‌نسبت به نظام بانکی آسیب می‌زند.

بانک مرکزی از فعالان رسانه‌ای خواست در موضوعات حساس، پیش از انتشار اتهامات، اصول حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی را رعایت کرده و از انتشار گمانه‌زنی‌های فاقد مستندات خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه نیز اعلام شده است که بانک مرکزی حق پیگیری قضایی علیه فرد یا افرادی که این ادعاها را بدون ارائه مدرک منتشر کرده‌اند، برای خود محفوظ می‌داند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی