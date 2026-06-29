پاسخ بانک مرکزی به انتخاب شرکت فناوری اطلاعات چهار بانک

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با رد اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره پیامدهای اختلالات اخیر چهار بانک کشور، تأکید کرد که برخی ادعاها و اتهام‌زنی‌ها فاقد هرگونه مستندات بوده و موجب تشویش افکار عمومی‌می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است:

پس از بروز اختلال در چهار بانک و بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی، بانک‌ها مجاز شدند برای بازگرداندن سریع‌تر پایداری خدمات، از ظرفیت سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.

بانک مرکزی تصریح کرد که هیچ نقشی در انتخاب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نداشته و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده خود بانک‌ها و در چارچوب ضوابط مربوط بوده است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت خاص، کاملا بی‌پایه است و انتشار چنین مطالبی بدون ارائه سند، به اعتماد عمومی‌نسبت به نظام بانکی آسیب می‌زند.

بانک مرکزی از فعالان رسانه‌ای خواست در موضوعات حساس، پیش از انتشار اتهامات، اصول حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی را رعایت کرده و از انتشار گمانه‌زنی‌های فاقد مستندات خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه نیز اعلام شده است که بانک مرکزی حق پیگیری قضایی علیه فرد یا افرادی که این ادعاها را بدون ارائه مدرک منتشر کرده‌اند، برای خود محفوظ می‌داند.

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