ادای احترام وزیر ارتباطات به مقام شامخ شهدای استان همدان
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین برنامه سفر خود به استان همدان به مقام شامخ شهیدان این استان ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استقبال رسمی حمید ملانوری، استاندار همدان، وارد این استان شد و در نخستین برنامه سفر خود با حضور در گلزار شهدای استانداری، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
وزیر ارتباطات در ادامه این سفر، ضمن افتتاح 101 پروژه ارتباطی، روند توسعه زیرساختهای ارتباطی استان را بررسی و با مسئولان استانی، فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نخبگان این بخش دیدار و گفتوگو خواهد کرد.