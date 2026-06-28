ادای احترام وزیر ارتباطات به مقام شامخ شهدای استان همدان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استقبال رسمی حمید ملانوری، استاندار همدان، وارد این استان شد و در نخستین برنامه سفر خود با حضور در گلزار شهدای استانداری، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.