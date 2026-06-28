شروط توسعه آبشیرینکنها
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست هماندیشی سرمایهگذاران حوزه آبشیرینکن و مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایهگذاری، خواستار تدوین سازوکارهای اجرایی، اقتصادی و حقوقی برای رفع موانع سرمایهگذاری در این حوزه شد و بر استمرار گفتوگوهای تخصصی میان شرکتهای آب و فاضلاب و سرمایهگذاران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هاشم امینی در این نشست با قدردانی از حضور سرمایهگذاران، مدیران، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: برگزاری این نشست، آغاز یک مسیر تازه برای تعامل نزدیکتر میان سرمایهگذاران و مدیران صنعت آب و فاضلاب است و باید به بستری دائمی برای حل مسائل و رفع موانع سرمایهگذاری تبدیل شود.
او با تأکید بر اینکه توسعه آبشیرینکنها نیازمند تصمیمگیریهای عملیاتی و رویکردی مسئلهمحور است افزود: برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه بهرهبرداری، مسائل فنی، قراردادها و اقتصاد آب میتواند بسیاری از دغدغههای سرمایهگذاران را برطرف کند و زمینه تدوین پروتکلهای مشترک میان بخش دولتی و خصوصی را فراهم آورد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اهمیت اقتصاد آب در توسعه زیرساختهای کشور گفت: برای جذب سرمایههای جدید باید مدلهای قراردادی، نحوه تقسیم ریسک، فرآیند پرداختها و شیوه تأمین مالی پروژهها بازنگری شود تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد اجرای طرحهای آب و فاضلاب شوند.
امینی ادامه داد: ایجاد سازوکارهای خودگردان در اقتصاد صنعت آب و فاضلاب، کاهش وابستگی پروژهها به بودجه عمومی و تسریع در پرداخت مطالبات سرمایهگذاران، از مهمترین پیشنیازهای توسعه پایدار این بخش است.
امینی پیشنهاد کرد نشستهای تخصصی سرمایهگذاران و مدیران صنعت بهصورت منظم و فصلی برگزار شود تا موضوعاتی مانند اقتصاد آب، توسعه آبشیرینکنها، بهرهبرداری، چالشهای فنی و موانع اجرایی بهصورت مستمر بررسی و برای آنها راهکارهای عملیاتی تدوین شود.
او همچنین بر ضرورت تعیین چارچوبی روشن برای تقسیم وظایف دستگاههای اجرایی، زمانبندی پرداختها و اجرای قراردادها تأکید کرد و گفت: خروجی این نشستها باید تصمیمهای اجرایی و قابل پیگیری باشد تا موانع موجود یکی پس از دیگری برطرف شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تجربههای جهانی در حوزه توسعه آبشیرینکنها خاطرنشان کرد: ثبات، امنیت سرمایهگذاری و تداوم اجرای پروژهها، مهمترین عامل موفقیت این طرحها در دنیاست و باید با اصلاح فرآیندهای اقتصادی، حقوقی و مدیریتی، فضای مطمئنی برای حضور بخش خصوصی فراهم شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ابراز امیدواری کرد با استمرار این نشستها و مشارکت فعال سرمایهگذاران، انجمنهای تخصصی و دستگاههای اجرایی، روند توسعه آبشیرینکنها و پروژههای فاضلاب کشور شتاب بیشتری گرفته و زمینه تحقق سرمایهگذاری پایدار در این بخش راهبردی فراهم شود.