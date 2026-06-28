خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور:

مأموریت‌محور شدن پارک‌های علم و فناوری، مسیر تبدیل فناوری به ثروت است

مأموریت‌محور شدن پارک‌های علم و فناوری، مسیر تبدیل فناوری به ثروت است
کد خبر : 1805763
لینک کوتاه کپی شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تشریح برنامه‌های حمایتی این معاونت برای مأموریت‌محور کردن پارک‌های علم و فناوری استان‌ها، از تبدیل استان اردبیل به پایلوت «مأموریت ملی اقتصاد دانش‌بنیان کشاورزی و صادرات» خبر داد و تأکید کرد که تمرکز فعالیت‌های دانش‌بنیان بر ظرفیت‌های بومی استان‌ها، زمینه تبدیل فناوری به ثروت را فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از برنامه‌های حمایتی این معاونت برای مأموریت‌محور کردن پارک‌های علم و فناوری استان‌ها با تمرکز بر ظرفیت‌های بومی خبر داد.

وی گفت: هدف ما تمرکز فعالیت‌های دانش‌بنیان هر استان بر مزیت‌های محلی است تا فناوری حول ظرفیت‌های بومی هر استان متمرکز و در نهایت «فناوری» به «ثروت» تبدیل شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افزود: بر این اساس معتقدم، راز تبدیل فناوری به ثروت در مأموریت‌محور شدن پارک‌های علم و فناوری استان‌ها نهفته است و این مجموعه‌ها به جای تمرکز بر مجموعه‌ای از موضوعات، صرفاً به مسائلی بپردازند که بر ظرفیت‌های استانی آنها منطبق باشد.

افشین ادامه داد: ناظر به این دغدغه، در سفر اخیر به استان اردبیل مقرر شد تا این استان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، جغرافیایی و انسانی خود به پایلوت «مأموریت ملی اقتصاد دانش‌بنیان کشاورزی و صادرات» تبدیل شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، اردبیل به‌عنوان قطب کشاورزی هوشمند در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی هدف‌گذاری شد و حمایت از زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی برای توسعه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی این بخش انجام خواهد شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اظهار داشت: با بهره‌گیری از موقعیت راهبردی و مرزی استان، زمینه ایجاد یک مسیر صادراتی برای محصولات دانش‌بنیان کشور فراهم می‌شود تا اردبیل به یکی از دروازه‌های صادرات فناوری و محصولات دانش‌بنیان ایران تبدیل شود.

افشین در پایان تأکید کرد: در واقع، استان اردبیل در این سفر از یک اکوسیستم نوآوری عمومی، وارد فاز «اکوسیستم نوآوری مأموریت‌محور و صادرات‌محور» شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی