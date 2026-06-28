وی گفت: هدف ما تمرکز فعالیت‌های دانش‌بنیان هر استان بر مزیت‌های محلی است تا فناوری حول ظرفیت‌های بومی هر استان متمرکز و در نهایت «فناوری» به «ثروت» تبدیل شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افزود: بر این اساس معتقدم، راز تبدیل فناوری به ثروت در مأموریت‌محور شدن پارک‌های علم و فناوری استان‌ها نهفته است و این مجموعه‌ها به جای تمرکز بر مجموعه‌ای از موضوعات، صرفاً به مسائلی بپردازند که بر ظرفیت‌های استانی آنها منطبق باشد.

افشین ادامه داد: ناظر به این دغدغه، در سفر اخیر به استان اردبیل مقرر شد تا این استان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، جغرافیایی و انسانی خود به پایلوت «مأموریت ملی اقتصاد دانش‌بنیان کشاورزی و صادرات» تبدیل شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، اردبیل به‌عنوان قطب کشاورزی هوشمند در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی هدف‌گذاری شد و حمایت از زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی برای توسعه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی این بخش انجام خواهد شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اظهار داشت: با بهره‌گیری از موقعیت راهبردی و مرزی استان، زمینه ایجاد یک مسیر صادراتی برای محصولات دانش‌بنیان کشور فراهم می‌شود تا اردبیل به یکی از دروازه‌های صادرات فناوری و محصولات دانش‌بنیان ایران تبدیل شود.

افشین در پایان تأکید کرد: در واقع، استان اردبیل در این سفر از یک اکوسیستم نوآوری عمومی، وارد فاز «اکوسیستم نوآوری مأموریت‌محور و صادرات‌محور» شده است.