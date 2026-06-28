برخورد قاطع با ماینرهای غیرمجاز برای صیانت از برق تولید

وی، اضافه کرد: پیک بار کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در حال حاضر حدود 3000 مگاوات برآورد می‌شود که این میزان معادل 4 درصد از کل برق مصرفی کشور است.

لزوم صیانت از برق صنایع و مقابله با مصرف غیرمجاز

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: در بیش از 882 شهرک و ناحیه صنعتی بیش از 55 هزار واحد صنعتی در حال بهره‌برداری با اشتغال زایی مستقیم برای بیش از یک میلیون و 127 هزار نفر در حال فعالیت برای اهداف عالیه دولت و نظام هستند و طبیعی است که استمرار این فعالیت‌ها منوط به تأمین انرژی مورد نیاز از جمله برق است.

ابطال پروانه بهره‌برداری و ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قانونی

لاهوتی اشکوری، با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری پایداری برق برای استمرار تولید ضروری است، با هشدار به واحدهای صنعتی متخلف تصریح کرد: در صورت شناسایی و احراز استفاده غیرقانونی از جمله ماینر، پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی ابطال خواهد شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال قانون به مراجع ذی‌صلاح و قضایی ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز، نه تنها مغایر قوانین کشور است، بلکه موجب کاهش ظرفیت تأمین برق واحدهای مولد، افزایش فشار بر شبکه توزیع و اخلال در روند تولید می‌شود؛ موضوعی که در نهایت آثار آن متوجه اقتصاد ملی، اشتغال و معیشت مردم خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: برق باید در خدمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال باشد، نه فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمولدی که منابع کشور را هدر می‌دهد و به بخش تولید آسیب وارد می‌کند.