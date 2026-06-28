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بررسی پروژه‌های فاوا و توسعه اقتصاد دیجیتال همدان؛ دستور کار سفر وزیر ارتباطات به این استان

بررسی پروژه‌های فاوا و توسعه اقتصاد دیجیتال همدان؛ دستور کار سفر وزیر ارتباطات به این استان
کد خبر : 1805739
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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سفر به همدان برای بررسی پروژه‌های فاوا، ارزیابی زیرساخت‌های ارتباطی و دیدار با فعالان اقتصاد دیجیتال خبر داد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «به مقصد همدان؛ برای بررسی زیرساخت‌های ارتباطی، افتتاح پروژه‌های فاوا و گفتگو با نخبگان و فعالان اقتصاد دیجیتال. امیدوارم این سفر گامی مؤثر در توسعه دیجیتال این استان باشد.»

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