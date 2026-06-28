به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «به مقصد همدان؛ برای بررسی زیرساخت‌های ارتباطی، افتتاح پروژه‌های فاوا و گفتگو با نخبگان و فعالان اقتصاد دیجیتال. امیدوارم این سفر گامی مؤثر در توسعه دیجیتال این استان باشد.»