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گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت به رئیس‌جمهور ارسال شد

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت به رئیس‌جمهور ارسال شد
کد خبر : 1805693
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خزانه‌داری کل کشور از تهیه و ارسال پنجاه‌ودومین گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ گزارشی که با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ارائه به رئیس‌جمهور و بررسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

به گزارش ایلنا، این گزارش از سوی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای رئیس‌جمهور ارسال شده تا در اختیار کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، در راستای اجرای تکلیف قانونی یادشده، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در سال ۱۳۹۵ نسبت به راه‌اندازی سامانه مربوط در بستر شبکه دولت اقدام کرده است. این سامانه با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، امکان دریافت و تجمیع گزارش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است.

طبق اعلام خزانه‌داری کل کشور، تاکنون بیش از ۲۵۴ هزار و ۵۳۳ فقره گزارش الکترونیکی فصلی و سالانه از دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور و بیش از پنج هزار نقطه گزارشگری از طریق این سامانه دریافت شده است.

بر مبنای اطلاعات گردآوری‌شده از این گزارش‌ها، تاکنون ۵۲ گزارش جامع درباره بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال شده است.

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