فهرست جدید کالاهای مشمول ترخیص درصدی ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای، فهرست جدید کالاهای مشمول ترخیص درصدی را اعلام کرد که بر اساس آن، ۲۳۱۳ ردیف تعرفه و ۶۵۰ قلم کالای کشاورزی تا زمان ارائه کد رهگیری بانک، مشمول تسهیلات ترخیص خواهند بود.

در این بخشنامه آمده است: ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٤٠٥/١۲٣١۲۹ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٠۲/۷ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۹۸٠۸۹٥ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٠٣/۲٤ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲٣١٣ ﺭﺩﯾﻒ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۸٤۲٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/۲/١ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵۸۶ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻭ ۶۴ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺪ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.