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فهرست جدید کالاهای مشمول ترخیص درصدی ابلاغ شد

فهرست جدید کالاهای مشمول ترخیص درصدی ابلاغ شد
کد خبر : 1805692
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گمرک ایران در بخشنامه‌ای فهرست نهایی ترخیص درصدی اقلام مربوط به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای، فهرست جدید کالاهای مشمول ترخیص درصدی را اعلام کرد که بر اساس آن، ۲۳۱۳ ردیف تعرفه و ۶۵۰ قلم کالای کشاورزی تا زمان ارائه کد رهگیری بانک، مشمول تسهیلات ترخیص خواهند بود.

در این بخشنامه آمده است: ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٤٠٥/١۲٣١۲۹ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٠۲/۷ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۹۸٠۸۹٥ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/٠٣/۲٤ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲٣١٣ ﺭﺩﯾﻒ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۸٤۲٣ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٥/۲/١ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵۸۶ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻭ ۶۴ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺪ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

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